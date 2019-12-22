Неужели в детском спектакле можно увидеть российскую пропаганду?

Веселый и забавный детский спектакль или завуалированная пропаганда? В минувшие выходные в Паневежском доме общины состоялся спектакль театра Domino "Маша и Медведь: рождественский баскетбол". Спектаклем интересовались дети, но он попал в поле зрения местных политиков, пишет издание Sekundė.

Консерватор Юрга Гирдзияускене в своем Facebook возмущалась, что культура в Паневежисе деградирует – мало того, что в театре им. Ю.Мильтиниса показывают спектакль по книге Руты Ванагайте "Свои", так еще и детям суют пропаганду.

"В театре им. Ю.Мильтиниса – "Свои" Ванагайте, а в Доме общины "Маша и медведь"… Неужели культура в Паневежисе деградирует? Напомню, что этот сериал множество экспертов признали самым ярким примером мягкой гибридной мощи Кремля. Печально", – писала политик. Сама Гирдзияускене детский спектакль не видела.

"Я спектакль не видела, я на такое не хожу из принципа. Сам сериал многие эксперты признали пропагандным, а во время спектакля – те же персонажи. Жаль, что люди этого не понимают", – сказала Гирдзияускене.

По словам политика, не стоит осуждать родителей, которые водят детей на такие спектакли, но те, кто отбирает материалы и спектакли, должны думать. Тем более, что пропаганду в этих спектаклях усматривали многие эксперты. Европарламентарий Раса Юкнявичене после записи Гирдзияускене в социальной сети поделилась информацией о том, что "Маша и Медведь" - это Троянский конь.

"Если человек не видит и не понимает такие завуалированные пропагандные вещи, ему сложно объяснить. Это не только мои замечания – многие эксперты говорили, что сериал представляет опасность. Когда знаешь, что живешь в условиях информационной войны, надо оценивать ситуацию ответственно", – сказала Гирдзияускене.

"Я принципиально отношусь к таким вещам, которые по-своему вызывают ностальгию по советскому времени. Я то время помню иначе. Поэтому наша миссия, представителей старшего поколения, - говорить о таких чувствительных моментах. И работникам сферы культуры надо более ответственно относиться к происходящему, не бояться высказывать свое мнение", – продолжила она.

Директор Дома общины Сандра Мишкене сказала, что лично просматривает все предложения, и в этом спектакле ничего зазорного не видела.

"Мы ответственно подходим к тому, что выходит в эфир. Несмотря на то, что спектакль "Маша и Медведь" идет у нас третий год, я увидела его в этом году в первый раз. Могу сказать, что была красивая сценография, освещение и вся постановка. Не понимаю, где пропаганда – детей ждали лесные жители, девочка, много приключений, хороший поучительный финал. Жаль, что человек, который не смотрел постановку, берется ее оценивать", – сказала Мишкене.

"Если нельзя показывать, Минкульт должен был его запретить по всей Литве. Я не увидела в нем ничего, что могло бы вызвать хотя бы малейшее сомнение. С другой стороны, тогда надо запрещать и сам мультфильм", – заметила она.

По словам пресс-секретаря театра Domino Довиле Серапинайте, спектакль был создан в 2017г., над ним работали литовский режиссер Дайнюс Казлаускас, автор сценария - Шарунас Датянис, сценография - Индре Пачесайте.

"Мы создали проект, за содержание и качество которого мы спокойны. Наша цель – показать детям шоу, с увлекательной и поучительной историей, с ценностями, которые важны для всех детей – дружба, честность, взаимопомощь и взаимовыручка. При создании литовского сценария это было главным", – сказала представитель театра Domino.

По ее словам, бренд "Маша и Медведь" был выбран только потому, что он один из самых популярных в мире. Сейчас студия Animaccord, у которой театр купил лицензию, продала больше 150 лицензий, позволяющих производить товары с этими персонажами как в Европе, так и за ее пределами.

О том, что мультфильм "Маша и Медведь" - средство пропаганды, несколько лет назад сказал аналитик Центра исследования Восточной Европы, а ныне депутат Лауринас Кащюнас. Он сказал, что месседж "Маши и Медведя" зашифрован.

Кащюнас сказал, что для того, чтобы добраться до слоя, который не смотрит аналитические передачи и новости, Кремль использует и неполитические передачи. Один из инструментов – культурно-развлекательные мероприятия. Наиболее яркий феномен последнего времени – сериал "Маша и Медведь", где добрый мирный Медведь (аллюзия на Россию) опекает маленькую девочку.

О том, что "Маша и Медведь" орудие путинской пропаганды, несколько лет писало британское издание Times. Оно опиралось на исследование эстонца Прита Хибемяги, который писал, что медведь - символ России и его основная задача в мультфильме – создать положительный имидж России.

Разговоры о пропаганде появились после одной из серий этого мультфильма, в которой Маша изображена в военной шапке, напоминающей фуражку офицеров НКВД. Как будто маленькая Машенька живет в доме НКВД у медведя, который является символом России. И этот медведь очень хороший, заботится о ней.