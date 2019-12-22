Покупка подержанной одежды становится массовым явлением

Глава платформы Vinted, которая дает возможность обмена и продажи подержанной одежды, говорит, что покупка подержанной одежды понемногу становится массовым явлением.

Торговцы новой одеждой говорят, что рынок может меняться, но сейчас рынок подержанной одежды носит нишевый характер.

По словам исполнительного директора Vinted Мантаса Микуцкаса, развитие рынка подержанной одежды связано с изменениями в представлениях людей – это ассоциируется не с нехваткой средств, а с ростом сознательности потребителей.

"Мы видим, что это не краткосрочная дань моде, это настоящая точка перелома, после которого мы будем смотреть на прошлое и думать, как это вообще было возможно", – сказал BNS Микуцкас.

По его словам, обмен одеждой - прагматичное явление, у людей появляются прочные ценности.

"А если твой бизнес непрочный, тогда надо задуматься, ведь может быть сегодня твои финансовые результаты хорошие,а что будет через 10 лет, когда для людей это станет еще важнее?", – сказал Микуцкас.

"Я вижу немного причин, по которым тенденция должна измениться. То что мы делаем, тот выход, который мы предлагаем людям – когда-то казалось, что это признак бедности, но на Западе, где Vinted особенно популярен, это напрямую связано с сознательностью потребителей, а не с финансовой несостоятельностью", – сказал Микуцкас.

"Ситуация претерпевает значительные изменения, все переворачивается с ног на голову, был ряд примеров, когда состоятельные люди, представители молодого поколения говорили, что признак дурного тона - покупка большого количества новых вещей, не думая о том, надо ли это тебе вообще", – прибавил он. Согласно статистике, только в Европе рынок подержанной одежды оценивается в 13 млрд. евро.

Глава компании Apranga Римантас Первеняцкас сказал, что рынок подержанной одежды пока еще остается нишевым.

"Я рад успеху Vinted, но считаю, что рынок обмена и новой одежды пока очень разные и они не идут ни в какое сравнение. Я думаю, что это больше нишевый рынок", – сказал BNS Первеняцкас. Он признал, что рост рынка подержанной одежды может привести к изменениям на рынке новой одежды.

"Бизнес-модель надо постоянно менять, каждый год бывают перемены, но я думаю, что на розничном рынке важнее развитие торговли в Интернете, объединение физических магазинов и интернет-магазинов", – считает глава Aprangа.

"Я не говорю, что мы через несколько лет так или иначе не будем давать в аренду одежду, уже появилась информация об экспериментах с арендой одежды компании Hennes & Mauritz (H&M). Поэтому может быть разное", – сказал он. Несмотря на это, Первеняцкас подчеркнул, что группа Aprangа будет концентрировать большую часть своих сил на других, более сильных сферах.

Он считает, что не стоит надеяться, что Vinted станет популярнее сетей розничной торговли.

"Я читал комментарии, что Vinted в 2021 году столкнется с таким переломом, что будет продавать больше, чем розничные сети, могу сказать с уверенностью - этого точно не будет", – прибавил глава Aprangа.