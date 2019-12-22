ДТП в Вильнюсе: пьяный водитель Mercedes врезался в полуприцеп тягача

В субботу вечером в Вильнюсе ДТП совершил нетрезвый водитель. Мужчина на Mercedes врезался в полуприцеп тягача.

ДТП произошло в 22.30 ч. Тягач Volvo с полуприцепом ехал по проспекту Лайсвес, он остановился на перекрестке проспекта Пилайтес и ул. Т.Нарбуто. В полуприцеп врезался автомобиль Mercedes. Передняя часть легковушки оказалась под полуприцепом. Люди не пострадали.

Водитель Mercedes предложил водителю тягача заполнить декларацию, однако тот вызвал полицию, поскольку понял, что водитель легковушки пьян.

Полиция подтвердила, что водитель Mercedes пьян - в его организме было больше двух промилле. Через 20 минут водитель надул еще больше – 2,30 промилле.

Пассажир легковушки также был пьян. Мужчина заявил, что заснул в Mercedes и проснулся только после столкновения.

В автомобиле на полу валялись жестянки из-под пива.

В ДТП не только был поврежден Mercedes, но и полуприцеп.

Начато расследование.