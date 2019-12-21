В Вильнюсе из магазина Maxima эвакуировали людей из-за найденного в туалете предмета

ru.DELFI.lt

21 декабря, в 11 ч., полиция получила сообщение о том, что в Вильнюсе, в туалете магазина Maxima на ул. Тускулену, была обнаружена сумка с предметом, напоминающим гранату.

Был введен план "Щит". Из магазина эвакуировали покупателей и работников. Находку проверили саперы антитеррористической группы "Арас". Выяснилось, что в сумке находился муляж ручной гранаты. План "Щит" был отменен. Полиция ищет владельца сумки. Пресс-секретарь Maximа Эрнеста Дапкене сказала: "В субботу, в 10.45 ч., в женском туалете магазина (ул. Тускулену, 66) была оставлена сумка, в сумке был обнаружен предмет, напоминающий гранату. Сумку работникам магазина принесла одна из покупательниц. Охранники сообщили о находке в полицию. Полиция эвакуировала людей. Через час магазин продолжил свою работу".

| Maža didelių žinių kaina

Рекомендуем: