В праздники ночные автобусы в Вильнюсе будут ездить чаще

Городские власти призывают вильнюсцев ездить в праздничные дни в центр города на общественном транспорте, а домой возвращаться на ночных автобусах, которые будут ездить чаще обычного. Дополнительные ночные автобусы будут курсировать в ночь с 25 на 26 декабря и в ночь с 31 декабря на 1 января. В Новогоднюю ночь они будут курсировать с 20 ч. 31 декабря до 4 ч. 1 января. Они будут возить жителей бесплатно.

"Мы призываем всех горожан ездить по праздничному Вильнюсу на общественном транспорте, который накануне Нового года будет бесплатным и курсировать будет чаще. Мы хотим, чтобы хорошее настроение не портило проведенное в заторах время и поиск свободного для парковки места", – сказала директор Susisiekimo paslaugos Модеста Гусаровене.

В центр Вильнюса можно добраться на троллейбусах 2, 3, 4, 6, 12, 14, 17 и 20 маршрутах, а также на автобусах 1G, 6G, 10, 11, 33, 53, 88 и 89 маршрутов.

До остановки Кафедральный собор можно доехать на автобусах 10, 11, 33 и 89 маршрута, до остановки Мост Короля Миндаугаса на автобусе 6G и на 2, 3, 4, 17 и 20 троллейбусах, а до остановки площадь Винцаса Кудирки – на автобусах 1G, 11, 53 и 88 маршрутов и троллейбусах 2, 3, 6, 12, 14 и 20 маршрута.

24, 25, 26 декабря и 1 января весь общественный транспорт Вильнюса будет курсировать по воскресному расписанию.

С 20 ч. 31 декабря до 4 ч. 1 января можно бесплатно пользоваться стоянками "Паркуйся и езжай" на ул. Укмергес, 246 (рядом с ТЦ Senukai), на ул. Селю, 62 (Жверинас), на ул. В.Гедулайчё, 1 (напротив ТЦ Technopolis) и рядом с пр. Саванорю, 124.

Для удобства жителей и гостей столицы ночные автобусы 101N, 102N, 103N, 104N и 105N маршрута будут 25 и 26 декабря и 31 декабря и 1 января курсировать чаще.

Курсировать ночные автобусы будут с 22.30 ч.

Расписание ночных автобусов появилось на сайте общественного транспорта с 20 декабря.