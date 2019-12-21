Туристы из Литвы в 3 квартале потратили за рубежом 312,4 млн. евро

В третьем квартале 2019 года путешествовавшие по зарубежным странам туристы из Литвы израсходовали там 312,4 млн. евро - на 3,1% больше, чем в июле-сентябре 2018 года. В среднем один житель Литвы в зарубежной поездке потратил 416 евро.

В третьем квартале за границей путешествовали 622 700 жителей страны, что на 2,3% больше, чем за тот же период 2018 года, средняя продолжительность поездки составила 6,7 ночевок, сообщил Департамент статистики.

48,3% путешествовавших за рубежом литовцем ночевали у родственников или друзей, либо в частном секторе, 46,4% – в гостиницах и мотелях.

Количество зарубежных поездок в третьем квартале этого года, по сравнению с тем же периодом 2018 года, выросло на 2% до 750 400. Поездки с набором туристических услуг, приобретенные в соответствующих компаниях, составили 19,2% всех поездок.

Личные поездки составили 85,8% всех зарубежных поездок, а бизнес-поездки – 14,2%.

В третьем квартале жители Литвы чаще всего ездили в Латвию (112 100, или 14,9% всех поездок), Польшу (64 200, или 8,6%), Соединенное Королевство (59 400, или 7,9%), Турцию (53 700, или 7,2%), Эстонию (48 700, или 6,5%) и Беларусь (45 500, или 6,1%).