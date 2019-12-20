В Вильнюсе уже фиксируют предпраздничные заторы

Вильнюсцы уже замечают, что в городе формируются предпраздничные заторы. Несмотря на то, что понедельник – рабочий день, часть жителей берет в этот день выходной, поэтому отдыхает с 20 декабря.

Читатель DELFI сообщила, что стоит в заторе на ул. А.Гоштауто уже 30 минут, машины почти не движутся.

По данным карты Sviesoforai.lt, самые большие заторы образовались на ул. А.Гоштауто, А.Мицкявичаус, Т.Нарбуто, ул. Виршулишкю, ул. В.Герулайчё, ул. Озо и ул. Калварию.