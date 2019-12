Мэр Вильнюса ответил Кремлю: спасибо, Москва, но такая любовь нам не нужна

Просим разрешить провести бесплатный концерт на Ратушной площади в Вильнюсе. С такой просьбой столкнулся мэр столицы Литвы Ремигиюс Шимашюс и опубликовал ее на своей странице в фейсбуке. Мэр рассказал и о причине отрицательного ответа – Кремль хотел пропихнуть пропагандистский проект.

Шимашюс уверяет, что просьба одного агентства напоминает попытку внедрить Троянского коня кремлевской пропаганды, а этот случай - предупреждение для других стран. Портал представляет запись мэра.

"На этой неделе поступила такая интересная просьба – на первый взгляд, кажется, ничего плохого, но если углубиться – кремлевская пропаганда пыталась пробраться в сердце Вильнюса, на Ратушную площадь. Я не знаю, что думают другие города Европы или мира, но Вильнюс знает, почему надо внимательно относиться к Троянским коням с Востока и предупреждать о них Запад.

На этой неделе в муниципалитет пришла просьба из Эстонии, составленная на литовском языке. Концертное агентство Artmusic предлагало в мае провести на Ратушной площади бесплатный концерт Unity Songs, который, по их словам, могут услышать жители разных городов мира.

Должны были выступить две группы – Soprano и Хор Турецкого. Не упоминалось, из какой страны эти коллективы, кто финансирует концерт, только сказано, что это "международный проект". В заявке сказано, что в 2018 г. концерт состоялся в 8 странах, в этом – география расширилась. А в 2020 г. якобы проект согласован с Таллином и Ригой, поэтому обратились и в Вильнюс.

Мы поинтересовались этой командой – в эстонском письме было сказано, что о концерте пишут в международных СМИ, но на самом деле в интернете информации немного. Однако вскоре выяснилось, что за ним торчат "уши" Кремля. Видно в заявке эта страна намеренно не упоминается – Россия знает, что литовцы более устойчивы к пропаганде.

Официальный сайт проекта – www.unitysongs.moscow. На нем - логотипы МИДа России и Московской мэрии, советская красная звезда, а внизу сказано, что это проект власти Москвы, финансируемый министерствами: UNITY SONGS is a project by the Government of Moscow. The events are organized with the support of the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Culture of the Russian Federation.

Как выглядят концерты, которые в течение двух лет в мае проходят в разных странах? Полюбуйтесь.

Вот концерт Unity Songs“ в Риме:

Koncertas Romoje Foto: Facebook

В Варшаве – Unity Songs уже становится концертом "Песни Победы". Неслучайно концерты организуют в мае, выясняется их цель.

Koncertas Varšuvoje Foto: Facebook

Koncertas Berlyne Foto: Facebook

Интересно, в Вильнюсе нам тоже показывали бы, как по Вильнюсу маршировала советская армия? В эстонской упаковке нам предлагали дозу кремлевской пропаганды – День победы с георгиевскими лентами, униформой советских солдат. "Мирный проект", – сказано в презентации. "Лев вегетарианец" звучало бы реалистичнее.

У Кремля достаточно наглости печь о мире – помните, через год после оккупации Крыма, на Евровидении Россия выступала с песней о мире Praying for peace and healing. Сейчас для него - само собой разумеющееся показ советской униформы и видов оккупированного Берлина в столице Германии.

И все называется From Moscow with love – спасибо, Москва, но такая любовь нам не нужна. Я также не разрешил открыть Дом Москвы, который маскировали таким же способом, а ведь он представлял бы угрозу безопасности Литвы.

На меня злился посол России, когда я со сцены в парке Вингис на Днях России призвал наших русских выбирать – хотят они быть русскими Литвы или заложниками кремлевской политики. Даже включили меня в список тех, кому запрещен въезд в Россию – утрата, из-за которой я не огорчился.

Поэтому ответ был лаконичным и ясным:

"Свободному Вильнюсу не нужна ни российская пропаганда, ни советская символика, у нас нет чувства ностальгии. Поэтому ни на Ратушной площади, ни в другом публичном месте Вильнюса Ваш концерт не состоится. Ни в 2020 году, ни позже.

А если вы попытаетесь провести этот концерт в закрытом частном помещении, напоминаю, что использование преступной советской символики в Литве - преступление, за него грозит уголовная ответственность, ведь она использовалась в Литве, Европе и в самой России, когда совершались страшные преступления против человечности".