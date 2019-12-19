Жители Каунасского района будут платить за детские сады в Каунасе в 16 раз больше

Почти в 16 раз дороже будут платить за детские сады жители Каунасского района, если их дети ходят в дошкольное учреждение Каунаса. До сих пор плата была одинаковой для всех – 0,58 евро, с 1 января каунасцы будут платить прежнюю сумму, а за детей, родители которых прописаны в районе, придется платить 9,20 евро в день.

Еще в октябре мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис подписал решение, которым изменил расценки с 1 января.

9,20 евро придется платить даже за те дни, когда ребенок не посещает детский сад.

Правда, если родители ребенка прописаны в Каунасе, плата составляет 0,58 евро в день.

Если в Каунасе прописан один из родителей, то плата будет 4,89 евро в день.

Льготы будут и у одиноких родителей и для многодетных семей. Сейчас в детские сады Каунаса ходят 14 500 детей.

На момент принятия решения, один родитель 4193 детей декларировал место жительства в Каунасе, значит, плата за этих детей увеличится до 4,89 евро.

Родители 867 детей декларировали место жительства не в Каунасе, значит им придется платить 9,20 евро в день.

После того как появилась информация о повышении платы. эти данные немного изменились. Количество детей, у которых один родитель прописан в Каунасе, сократилось до 3735.

Количество детей, оба родителя которого прописаны не в Каунасе, выросло до 996.

Заместитель главы администрации Каунасской мэрии Йоланта Балтадуоните сказала DELFI, что главное для Каунаса – обеспечить комфортные условия для жителей города.

"Мы считаем, что налоги, которые платят каунасцы, должны идти на удовлетворение их потребностей. Поэтому и в данном случае мы стараемся, чтобы детские сады в первую очередь были доступны для детей жителей города", - сказала она.

19 декабря мэрия Каунасского района решила компенсировать своим жителям плату за детские сады. На это выделено почти 900 000 евро. Кроме того, мэрия Каунасского района считает, что этот порядок незаконный и может быть обжалован в суде.

Утверждают, что представитель правительства указал, что на ближайшем заседании горсовет должен пересмотреть это решение, поскольку он, возможно, дискриминирует детей и нарушает законные интересы, в противном случае последует обращение в суд. Однако главы муниципалитета попросили разрешение пересмотреть постановление в феврале 2020 года, а новый порядок уже вступит в силу с 1 января.