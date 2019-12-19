ЕСПЧ признал выдворение сотрудников телеканала "Россия-24" из Литвы законным

В Страсбурге Европейский суд по правам человека принял решение, согласно которому жалобы сотрудников телеканала "Россия-24" признаны неприемлемыми, а доводы властей Литвы — обоснованными.

Россияне Павел Зарубин, Александр Макаров, Андрей Мельников и Алексей Казаков жаловались в ЕСПЧ на нарушение свободы слова в Литве. В марте 2016 года они были задержаны на "Форуме свободной России" в Вильнюсе и высланы из страны с годичным запретом на въезд. Действия российской съемочной группы были расценены властями Литвы как угроза национальной безопасности. Европейский суд нарушений со стороны Литвы не усмотрел.

Известно, что съемочная группа российского телеканала, не имея какой-либо аккредитации, явилась на форум и некорректно вела себя по отношению к его участникам, в связи с чем пришлось вызывать полицию. Литовские власти представили суду доказательства связи телеканала "Россия-24" с российскими властями, а также утверждали, что заявители вели себя агрессивно и провокационно.

Суд счел обоснованными доводы властей Литвы о законности выдворения в связи с угрозой национальной безопасности. ЕСПЧ подчеркнул, что гарантии свободы слова распространяются на журналистов, если они действуют добросовестно в целях распространения соответствующей действительности информации, основываясь на принципах ответственной журналистики. В данном деле ЕСПЧ не признал поведение заявителей таковым.