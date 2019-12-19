Россияне Павел Зарубин, Александр Макаров, Андрей Мельников и Алексей Казаков жаловались в ЕСПЧ на нарушение свободы слова в Литве. В марте 2016 года они были задержаны на "Форуме свободной России" в Вильнюсе и высланы из страны с годичным запретом на въезд. Действия российской съемочной группы были расценены властями Литвы как угроза национальной безопасности. Европейский суд нарушений со стороны Литвы не усмотрел.

Статьи по теме:
"Россия 24" показала пародию на советскую пропаганду. Не все почувствовали разницу  (28)

Известно, что съемочная группа российского телеканала, не имея какой-либо аккредитации, явилась на форум и некорректно вела себя по отношению к его участникам, в связи с чем пришлось вызывать полицию. Литовские власти представили суду доказательства связи телеканала "Россия-24" с российскими властями, а также утверждали, что заявители вели себя агрессивно и провокационно.

Суд счел обоснованными доводы властей Литвы о законности выдворения в связи с угрозой национальной безопасности. ЕСПЧ подчеркнул, что гарантии свободы слова распространяются на журналистов, если они действуют добросовестно в целях распространения соответствующей действительности информации, основываясь на принципах ответственной журналистики. В данном деле ЕСПЧ не признал поведение заявителей таковым.