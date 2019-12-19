В Акмяне построен завод древесностружечных плит за 140 млн евро

Одна из крупнейших в Балтийских странах групп по производству древесины и мебели - Vakaru medienos grupe (VMG) завершила строительство нового завода древесностружечных плит, стоимостью около 140 млн евро в Акмянской свободной экономической зоне (СЭЗ) Литвы. В январе планируется начать испытания.

По словам основного акционера компании Сигитаса Паулаускаса, работы идут по плану.

"Все идет по плану, после Нового года начнутся испытания, в марте планируем (произвести – BNS) первый продукт, а открытие намечается на начало лета, в июле", – сказал BNS С. Паулаускас.

Группа сообщила, что годовые мощности нового завода древесных плит составят 600 тыс. кубометров. На нем будут работать 140 человек, в основном это операторы автоматизированных станков.

По словам С. Паулаускаса, весной должно начаться и строительство завода корпусной мебели. В него планируется инвестировать около 60 млн евро, трудоустроить еще 250-300 человек.

Строительство завода древесных плит в Акменской СЭЗ началось в августе 2017 года. После завершения расширения группа намерена в целом создать около 1 тыс. рабочих мест.

В группу Vakaru medienos grupe входят компании Klaipedos mediena, Sakuona, VMG Technics, она также является оператором Акменской СЭЗ.

Консолидированная выручка VMG в 2018 году выросла на 4,1% до 163,587 млн евро, а чистая прибыль – на 7,2% до 17,484 млн евро.