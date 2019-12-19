Вильнюсская телебашня будет светиться синим светом

Музыкальное приключение, которое началось в 1989 году, продолжается – первая коммерческая радиостанция Литвы M-1 празднует свое 30-летие и намерена по этому случаю сделать подарок, он будет таким же ярким, как первая прозвучавшая в эфире радиостанции песня Queen Radio GA GA.

Этот подарок увидят не только слушатели радиостанции, но и все вильнюсцы, а также гости столицы. В день своего рождения 31 декабря, в 19:00 ч. радиостанция M-1 осветит телебашню синим светом и так скажет своим слушателям "Мы любим вас до небес".

Самые преданные слушатели уже 30 лет просыпаются, едут на работу, влюбляются, делают предложение, радуются и празднуют дни рождения вместе с M-1, а это - лучший подарок для радиостанции.

Радиостанция M-1 была основана 31 декабря 1989 г. Она родилась вместе со свободой Литвы.