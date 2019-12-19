Зимней погоды пока не будет, но немного похолодает

Сегодня в Литве погоду обусловит зона высокого давления.

В первой половине дня еще будет облачно, на северо-востоке время от времени возможны дожди. Западный ветер утром будет еще сильным, особенно на северо-востоке и на взморье. Днем погода быстро изменится: вероятность дождя уменьшится, появится солнце, успокоится ветер и сменит направление на южный, юго-восточный. На северо-востоке днем будет 3–5 градусов тепла, а на юго-западе 6–8 градусов тепла.

В пятницу ночью погода почти не изменится. Особых осадков не ожидается, только местами прогнозируют туман. Прогнозируют гололед. Ветер будет слабым. На большей части территории температура снизится до 0–3 градуса, на западе будет чуть выше нуля.

В пятницу днем давление упадет, усилится юго-восточный ветер, увеличится облачность, осадков не ожидается. Днем будет 2–7 градусов тепла.

В субботу вероятность дождя будет больше. Будет дуть юго-восточный ветер. Температура ночью 0–5, днем 3–7 градусов тепла.