Бизнес уходит из Литвы: эксперты указали почему и что делать

Литва постоянно говорит о привлечении зарубежных инвестиций, но при этом не всегда оказывается способной удержать уже действующий бизнес. Из-за изменения налогового окружения, постоянно меняющихся законов, демографической ситуации или бюрократического бремени, некоторый бизнес все же покидает Литвы.

1,5 года назад об уходе из Литвы сообщил банк Danske Bank.Сюрпризом стал уход и центра услуг Barclays. Три года назад свой завод в Алитусе закрыла и компания Coca–Cola, она ушла в Польшу. Из Литвы ушел и производитель чипсов Intersnack Group, а также компания Suslavičius–Felix.

Вице-президент Литовской конфедерации промышленников Арунас Лауринайтис заметил, что немало факторов заставляют бизнес уходить из Литвы.

"Бизнес всегда взвешивает возможный риск, тогда принимает решение об уходе. Отдельные страны выбирают ради благоприятного отношения к бизнесу, меньшего административного бремени. Обычно в тех странах управление проще и эффективнее, требует меньше человеческих и финансовых ресурсов. Прогнозирование налогов, их последовательность, стабильность - вот основной фактор в решении перевода бизнеса за границу", – сказал он.

"Чтобы бизнес мог уйти, он должен быть достаточно глобальным и большим, или должен иметь звено поставок или продаж в какой-либо другой стране. В Литве хорошо развита инфраструктура для развития и поддержания бизнеса, а также есть компетентные работники", – заметил он.

Однако собеседник отмечает, что для снижения "эмиграции" бизнеса нужно изменить отношение политиков.

"Пока бизнес будет на месте падчерицы, не будет уважения к нему. Политики думают, что они знают, как правильно перераспределить благосостояние", – сказал специалист, заметив, что перемены в президентском дворцы настраивают бизнес на позитивный лад.

Лауринайтис заметил, что бизнес в Литве нуждается в стабильной налоговой системе, тогда он будет чувствовать себя в безопасности. Кроме того, надо решать вопрос доступности финансирования и решать проблему нехватки работников, особенно в регионах.

Привлечением зарубежных компаний занимается "Инвестируй в Литве".

Представитель "Инвестируй в Литве" Лайсвис Макулис сказал, что Литва конкурирует с разными регионами, все зависит от типа проекта. Например, в сфере ИТ приходится конкурировать с Дублином, Барселоной, Лиссабоном или Краковом.

Мешает Литве то, что страна мало известна.

"Другая проблема – нехватка инфраструктуры для бизнеса. В Литве почти нет больших, современных и удобных центров для проведения конференций, где можно было бы проводить мероприятия мирового масштаба, которые могут сделать страну известнее", – сказал Макулис.

Мешает привлечению бизнеса и ограниченное авиасообщение, недостаточное количество прямых рейсов. Например, из Литвы нет прямых рейсов в США, а сообщение с европейскими столицами неудобное и услуги предоставляют только дешевые авиакомпании.

"Кроме того, нынешние миграционные процедуры усложняют привлечение высококвалифицированных работников из третьих стран. Это очень важно для Литвы, чтобы удовлетворить потребности работодателей. Практически не существует механизмов интеграции работников из других стран", - заметил он.

Эксперт Литовского института свободного рынка Ева Валешкайте сказала, что бизнес уходит, завуалировав свое решение в политкорректные фразы.



"Указывают такие причины, как рост расходов на зарплаты или небольшой размер рынка. Но часто компании уходят туда, где зарплаты выше, чем в Литве, а размер рынка похожий", – отмечает она, говоря, что важнее налоговая стабильность, размеры налогов и невысокий уровень бюрократии.

По ее словам, власти недолго выполняли обещание, снижать налоги. А параллельно появились и проблемы демографического плана - старение общества и нехватка рабочей силы.