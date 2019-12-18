Ответ на важный вопрос: можно ли превышать скорость при обгоне

Зима в этом году пока началась только на календаре, а декабрь вообще радует положительной температурой. Несмотря на то, что стоит осенняя погода, специалисты предупреждают, что не надо забывать об опасностях, которые подстерегают зимой. Многие, радуясь теплой погоде, забывают, что первое впечатление бывает обманчивым и поэтому нередко становятся участниками ДТП.

Стоит напомнить, что в холодное время года ездить надо не на максимально допустимой, а на безопасной скорости. Немалая часть водителей это правило не соблюдает и за городом жмут на газ, по этой причине нередко не удается избежать ошибок.

Водители, которые едут быстрее общего потока, чаще маневрируют, обгоняют, а при переменчивых условиях на дороге это опасно.

Водители нередко забывают, что в сумерках холодает, поэтому влажная дорога может превратиться в опасный каток. Несмотря на то, что лед в первую очередь формируется на мостах и виадуках, не стоит забывать, что лед может формироваться и на лесных дорогах. На таких участках надо избегать превышения скорости и резких маневров. Еще опаснее обгон на таком участке.

Внимательным надо быть и тогда, когда покрытие дороги влажное. Грязь из-под колес, особенно в темное время суток, может осложнить видимость и мешать оценить расстояние до других транспортных средств. Водители должны быть бдительными, поскольку иногда при таких условиях им кажется, что другое транспортное средство находится дальше, чем на самом деле.

Инструктор Артурас Пакенас сказал, что в плохих условиях, например, когда идет снег, вообще стоит воздержаться от обгона. Обгонять инструктор советует только тогда, когда на пути есть препятствие.

"Иногда водители спрашивают, на сколько можно превышать скорость при обгоне. Они удивляются, когда я говорю, что при обгоне нельзя превышать скорость. Люди привыкли обгонять машины, если они едут на несколько километров в час медленнее, но не думают, что при обгоне, они превышают скорость на 10-20 км/ч, а то и больше, а на скользкой дороге это может привести к скольжению", – сказал он.

Пакенас сказал, что когда лежит снег, не стоит спешить. В таких условиях не видна разметка, водители могут не заметить, что едут по участку, где обгон запрещен, а это не только грозит штрафом, но и может привести к печальным последствиям в случае ДТП.

Инструктор советует водителям перед обгоном подумать о том, где автомобиль окажется после маневра. При скорости 90 км/ч, на маневр потребуется около 500-600 м, поэтому если водитель не видит впереди свободное место для завершения маневра, он не должен покидать свою полосу.

Зимой, когда на дороге образуются колеи, эксперты не рекомендуют рисковать во время обгона. В таких условиях можно не справиться с управлением или не успеть вернуться в свою полосу.