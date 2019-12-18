Побит температурный рекорд: таким теплым 18 декабря еще не был

Литовская гидрометеорологическая служба сообщает, что 18 декабря, в 12 ч., был установлен температурный рекорд этого дня.

По данным службы, до этого рекорд этого дня был установлен в 2015 году, когда в Кибартай было 9,9 градусов тепла. Сегодня, в 12 val., в Науёи Акмяне было 10,5 градусов. Рекорды фиксирует большая часть метеостанций, сказано на странице meteo.lt в фейсбуке.

По данным Литовской гидрометеорологической службы, в ночь на 19 декабря будет облачно. На севере прогнозируют небольшой дождь. Будет дуть западный ветер, скорость ветра 7–12 м/с, местами порывы составят 15–18 м/с. Температура ночью 1–6 градусов тепла. Днем будет облачно с прояснениями. На северо-востоке возможен небольшой дождь. Ветер западный, переходящий в южный, юго-восточный, скорость ветра 5–10 м/с. Температура 3–8 градусов тепла.

20 декабря особых осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман, небольшой дождь, гололед. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 2–7 градусов тепла.