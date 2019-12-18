БЛ прогнозирует, что после роста ВВП в этом году в 3,7%, в следующем году рост ВВП страны составит 2,5% – таким же был и сентябрьский прогноз.

Директор службы экономики и финансовой стабильности БЛ Гедиминас Шимкус утверждает, что и экспорт, и инвестиции в следующем году должны расти более умеренно. По его словам, вероятно, что инвестиции будет меньше поощрять не такое интенсивное использование средств фондов помощи Евросоюза.

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"Завершая этот год, мы можем порадоваться тому, что в 2019 году экономика страны активно росла, но, смотря на следующий год, мы должны быть более сдержанными – мы прогнозируем замедление развития. Сейчас литовский экспорт, оказывающий большое влияние на нашу экономику, уверенно растет, а условия для его дальнейшего развития не самые лучшие", – отметил Г. Шимкус в пресс-релизе.

БЛ утверждает, что экономическую активность будет ограничивать и меняющееся положение на рынке труда. У компаний остается все меньше пространства для повышения зарплат, а на наем работников все более негативно будут влиять демографические изменения.

"Это не означает, что доходы населения перестанут расти – они увеличатся немало, но меньше, чем в последнее время. Это будет ограничивать и развитие частного потребления, которое уже сейчас спадает", – отметил Г. Шимкус.

Согласно новым прогнозам БЛ заработная плата в этом году увеличится на 8,5%, а следующем – на 6,7%.

Центробанк не изменил прогноз инфляции на этот год, но повысил его на 0,1% на 2020 год. Сейчас ожидается, что как в этом году, так и в следующем она составит 2,3%.