Мнение: покупатели автомобилей в Литве будут платить в два раза больше немцев

Глава коммуникации компании Autoplius.lt представил свое мнение о том, как на рынок подействует введенный в Литве налог на регистрацию автомобилей. Что это значит для водителей, старого автопарка и компаний? По его словам, ничего хорошего не будет – в стране мертвым грузом останутся старые автомобили.

DELFI представляет мнение главы коммуникации Autoplius.lt Матаса Бузялиса.

Литву уже в течение некоторого времени вполне обоснованно называют страной старых автомобилей. Средний возраст авто здесь – 15 лет, от средних данных по ЕС мы отстаем на 3 года. Жаль, но принятый 17 декабря этого года налог на регистрацию автомобилей не будет способствовать снижению этого отставания от стандарта ЕС.

Старые, загрязняющие окружающую среду автомобили даже на внутреннем рынке Литвы никогда не будут пользоваться таким спросом, как прежде. Правящие считают, что это, возможно, неплохо. Ведь водители начнут покупать автомобили, которые меньше загрязняют окружающую среду, будут утилизировать старые авто.

Неужели? Они, наверное, не видели, на каких автомобилях ездят в регионах. Позвольте напомнить, из более чем 95 000 зарегистрированных в Литве Volkswagen Passat – целых 10 200 шт. или почти 11% - это машины 1998 года. Да, самые популярные Passat в Литве - машины, которым почти 22 года, модели поколения B4.

На внутреннем рынке такие автомобили стоят 700-900 евро, в зависимости от их состояния. Утилизировать их ради выплаты в 1000 евро не так выгодно, как это кажется на бумаге. Разница в цене между этими автомобилями, стоящими меньше 1000 евро, и теми, которые водители хотели бы купить, слишком велика для того, чтобы такое поощрение дало возможность выбора.

Поэтому люди по-прежнему будут ездить на машинах, которым больше 20 лет, пока они не проржавеют или не начнут требовать серьезного ремонта, требующего больших вложений. А потом купят другой автомобиль, уже не 1998 г.в., а 2000 г.в. Так и будут крутиться.

Поток покупателей из Украины сильно сократился в начале 2019 года. Дверь на рынок Киргизии также понемногу закрывается. Литовский автопарк сам по себе не обновится, поскольку никто не захочет даром отдавать старый хлам – выгоднее использовать его до последнего. Поэтому, возможно, даст сбой экосистема подержанных авто: те, кто решит продать подержанные Passat1998 г.в. потеряют немало денег, поэтому, вероятно, будут пользоваться ими дольше.

Регистрация бензинового Passat 1998 г.в. с 1,8 л (92 кВт) двигателем будет стоить 120 евро, дизельного (81 кВт) – 180 евро. Это 15-25% стоимости такого авто.

А как же с малым бизнесом и не только малым, который скупает как зарегистрированные в Литве автомобили, так и вывозит их за границу на продажу? Агне Ширинскене говорит, что платит покупатель. Она отчасти права. Однако продавец тоже покупатель – чтобы продать автомобиль, его надо сначала купить. Но выход есть. Подделки договора о купле-продаже и уход "в тень" станут еще активнее. Это правительство наверное тушило бы пожар огнем.

Вы заметили, сколько в небольших городах ездит автомобилей, которые зарегистрированы за границей? Подождите, их станет еще больше – darэто еще один способ, который поможет избежать налогов.

Правящие не обратили внимание и на формулу подсчета CO2, точность которой сродни гаданию на кофейной гуще. Если в регистрационном документе вашего следующего дизельного автомобиля или в базе данных Regitrа не будет информации о выбросах CO2, то придется массу авто помножить на случайно выбранный коэффициент. Оказывается, не важен ни год выпуска, ни мощность, ни размер покрышек, ни тип трансмиссии – правящим для того, чтобы установить уровень загрязнения, достаточно одной переменной – массы. Заезжаете на весы и поучаете данные – почему неразумные немцы, британцы, французы или норвежцы не догадались об этом?

Агне Ширинскене, которая пропихивала проект регистрации автомобилей, даже акцентировала элементарное сравнение, которое должно отметить плюсом их работу. Ведь в Латвии случайно выбран для Volkswagen Passat

налог 144 евро в год, а в Литве за тот же автомобиль надо заплатить 60 евро при регистрации. Вы только подумайте – мы будем платить меньше.

Но можно ли сравнивать яблоки с бананами? Латвия 2 года разрабатывала налог, который решает проблему загрязнения и формирует изменение предпочтений покупателя. В Литве это – элементарный налог на регистрацию, который фундаментально отличается от модели, действующей у соседей. Налог на регистрацию, кстати, есть и в Германии. И если бы вы там регистрировали Volkswagen Passat, то такой налог составил бы 26 евро – в два раза меньше, чем в Литве.

Да, в Германии есть также ежегодный налог на загрязнение, размер которого зависит от выбросов CO2, типа топлива и объема двигателя. Поэтому немцы за такой автомобиль платили бы еще 300 евро в год. Правящие не скрывают, что этот налог на регистрацию в Литве – только начало. Возможно, в следующем году они подготовят и еще один гениальный сюрприз – периодический налог на выбросы, который как и регистрация, будет в два раза больше, чем в Германии?

Ученые и специалисты в этой сфере из международной организации ICCT в своих выводах предлагают использовать такой налог, который платили бы те, кто загрязняет окружающую среду больше всего. То есть налог должны платить не те, кто чаще меняет авто, а те, кто больше загрязняет среду. И надо помнить - налог должен решать проблему загрязнения. А что решает налог на регистрацию – на этот вопрос можете ответить себе сами.