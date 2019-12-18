Бюджет Литвы на 2020 год: сколько "на руки" будет получать пенсионер, учитель, президент

Во вторник Сейм Литвы принял бюджет 2020 года. Команда журналистов информационного агентства BNS дала традиционную оценку того, как новая казна повлияет на доходы различных людей.

Пенсионеры

Благодаря закрепленной в законе индексации пенсий средняя пенсия по старости с начала следующего года вырастет на 30 евро – до 375 евро, а средняя пенсия с необходимым стажем – на 32,5 евро до 397 евро.

Поскольку депутаты поддержали предложение президента Гитанаса Науседы об индексации пенсий, то пенсии по старости в следующем году в среднем повысится на 3,5 евро. Дополнительно индексированные пенсии начнут выплачивать не позднее, чем с 30 июня следующего года, одновременно будет выплачиваться и разница, которая образуется с января.

По данным Фонда социального страхования (Sodra) с учетом индексации и предложения президента самые низкие пенсии, не достигающие 205 евро (при наличии необходимого стажа), увеличатся на 21,78 евро, а самые большие, которые превышают 1 тыс. евро – на 93,6 евро.

Учителя

Зарплата учителей общеобразовательных школ, неформального просвещения и педагогов профессионального обучения с сентября следующего года вырастут на 10% или на 100 евро после уплаты налогов. Например, зарплата учителя без квалификационной категории в среднем вырастут с 720 до 790 евро. Зарплаты педагогов, обладающих категориями, увеличится более значительно.

Зарплаты воспитателей детских садов с сентября сравняются с зарплатами учителей общего образования и увеличатся более чем на 30%. По предварительным подсчетам, зарплаты этим педагогам вырастут почти на 300 евро.

Зарплаты преподавателей и научных работников с сентября будут почти на 10% больше, чем в этом году – они вырастут приблизительно с 1100 до 1214 евро. Однако при установлении зарплат преподавателей и научных работников в высших школах не применяется единая система установления коэффициентов зарплат.

Медики

В госбюджете предусмотрены средства для того, чтобы средняя зарплата врачей со второй половины 2020 года выросла с нынешней более чем 1600 евро до почти 2000 евро. Заработная плата младших медработников должна вырасти почти c 850 евро до почти 1000 евро. Точный рост зарплат врачей и прочих медработников сейчас установить трудно, поскольку это определяют главы учреждений.

Служащие

Зарплаты всех государственных служащих поднимутся на три евро за счет увеличения с 173 до 176 евро базового размера зарплаты.

На более интенсивный рост зарплат могут надеяться специалисты, получающие меньше других и старшие специалисты – по причине повышаемых коэффициентов должностных зарплат, которые устанавливают минимальные и максимальные пределы зарплат, они дополнительно повысятся на 18-112 евро.

Например, зарплата старшего специалисты сейчас составляет от 603 до 1220 евро до уплаты налогов, в следующем году они могут составлять от 714 до 1 240 евро. Зарплаты специалистов могут подняться с нынешних 505-1121 евро до 613-1139 евро.

Конкретная зарплата госслужащих зависит от решений руководителей учреждений.

Уставные служащие

В следующем году наиболее значительно должны увеличиться зарплаты работников Департамента противопожарной безопасности и спасения и Департамента охраны руководства.

Зарплаты пожарных всех звеньев должны в среднем вырасти на 125 евро и оставить 931 евро "на руки".

В среднем зарплаты работников Департамента охраны руководства должна повыситься на 227 евро и составить 1484 евро "на руки". Это ведомство, работники которого в системе МВД зарабатывают больше всего.

В среднем на 119 евро (до 1352 евро "на руки") повысятся у работников Службы расследования финансовых преступлений.

Зарплаты пограничников должны вырасти в среднем на 114 евро до 957 евро (после уплаты налогов).

Зарплаты полицейских должны в среднем повыситься на 66 евро и достигнуть 1019 евро ("на руки"), между тем наименее значительно повысятся зарплаты должностных лиц в Службе общественной безопасности – в среднем на 49 евро до 909 евро (после уплаты налогов).

Руководство государства

Зарплата президента страны Гитанаса Науседы в следующем году составит 5856 евро – на 176 евро больше, чем сейчас. Зарплата спикера Сейма Виктораса Пранцкетиса вырастет на 52 евро до 3 065 евро, а премьера Саулюса Сквернялиса – на 57,7 евро до 3 385 евро "на руки".

Родители

С января универсальная выплата на ребенка вырастет с 50 до 60 евро, а выплаты на детей с недугами, а также из многодетных и малоимущих семьей – с нынешних 70 до 100 евро.

Универсальные выплаты начали выплачивать с 2018 года, сначала они составляли 30 евро.

Предприниматели

Минимальная месячная зарплата с начала следующего года вырастет на 9,4% до 607 евро до вычета налогов. Часть работодателей сказали, что это осложнит их деятельность.

С начала следующего года меняется и порядок оплаты командировочных расходов – они не будут облагаться налогом, если зарплата получающих их работника будет составлять 1,65 минимальной месячной зарплаты (ММЗ). Сейчас этот коэффициент составляет 1,3 ММЗ. Вместе с ростом ММЗ это в наибольшей степени повлияет на автоперевозчиков грузов.

Прибыль коммерческих банков, превышающая 2 млн евро, будет облагаться тарифом налога в 20% – на пять процентных пунктов больше, чем сейчас.

Со следующего года отменяются свидетельства на строительный бизнес, ремонт автомобилей и услуги нянь, поэтому жители, оказывающие эти услуги, должны будут регистрировать индивидуальную деятельность.

Косвенное влияние на бизнес окажет и повышение акцизов на горючее с нового года.