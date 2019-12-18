Парламент Литвы намерен запретить пересдачу социального жилья

Парламент Литвы намерен запретить пересдачу социального жилья.

17 декабря в первом чтении депутаты одобрили инициированные соцдемами поправки к закону о приобретении или аренде социального жилья, которыми будет запрещена пересдача жилья другим людям. Окончательное решение по этому вопросу будет принято до Рождества.

Такая инициатива появилась после того, как LRT сообщил, что бывшие и нынешние политики, работники компаний, подчиненных мэрии, которые получили дешевое жилье у муниципалитета, по рыночным ценам сдают его отдыхающим.

По данным инициаторов поправок, в Нерингской мэрии в очереди на получение социального жилья стоят 28 семей.