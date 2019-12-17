Декабрь в этом году удивит: ждет почти весенняя погода

Не надо быть синоптиком, чтобы заметить, что декабрь в этом году теплый. Наверняка, многие до сих пор не доставали из шкафа теплые свитера и зимние пальто, однако это еще не все.

По словам представителя портала gismeteo.lt Кястутиса Пяткявичюса, завтра прогнозируют очень теплую для зимы погоду.

"В ближайшие дни зимней температуры не ожидается. Напротив, в стране будет по-весеннему тепло. Особенно в среду, когда воздух прогреется до 9 градусов тепла. Это будет самый теплый день на этой неделе", – сказал он.

О необычной температуре рассказали и синоптики Литовской гидрометеорологической службы. Согласно их прогнозам, даже ночью местами будет 6 градусов тепла.

"В ночь на 18 декабря будет облачно с прояснениями. Местами, в основном на севере, пройдет небольшой дождь, морось. Во многих районах прогнозируют туман. Температура ночью 1–6 градусов тепла. Днем будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Будет дуть сильный юго-западный, западный ветер, на взморье до 21–23 м/с. Температура воздуха 5–9 градусов тепла", – сообщают синоптики.

Правда, в четверг уже будет прохладнее, но все равно будет теплее, чем обычно бывает в декабре.

"В ночь на 19 декабря местами прогнозируют осадки, днем без дождя. Будет дуть западный ветер, порывы составят 15–17 м/с. Температура 1–5, днем 3–7 градусов тепла", – сообщается на сайте meteo.lt.

По словам Пяткявичюса, похожей будет погода на протяжении всей недели, только на праздники пойдет дождь.

"Особых перемен не ожидается и в конце недели. Будет немного прохладнее, чем в среду, но все равно довольно тепло. Днем будет 3–7 градусов выше нуля. В воскресенье и в понедельник прогнозируют дождь", – сказал собеседник.