Правящие пояснили, почему увеличенный налог для банков будет действовать временно

17 декабря парламент Литвы одобрил повышение налога на прибыль банков. Выяснилось, что налог вводится на 3 года, до 2022 г. Об этом первым сообщил портал lrt.lt.

Председатель парламентского комитета по финансам Валюс Ажуолас сказал DELFI, что такое решение было принято в результате долгих обсуждений.

"Во время обсуждения в рабочих группах, в переговорах с министерствами, с Центробанком Литвы, было высказано такое опасение, что это ориентировано на замедление экономики, когда экономика замедляется, не хватает доходов, поэтому появляется дополнительный налог", – сказал Ажуолас, который и зарегистрировал проект налога на прибыль банков.

Статьи по теме: Президент ассоциации банков: попросим президента наложить вето на повышение налога на прибыль банков

Депутат сказал DELFI, что пока это – временный налог, в Литве и раньше бывали временные налоги.

Он сказал, что не менее важно, как такой налог оценит Европейский центральный банк.

"Он вводится на 3 года", – подчеркнул депутат, чтобы, например, если весной будут ответы ЕЦБ и других ведомств, он мог бы быть изменен на постоянный.

"Пока этот налог трактуется как временный, он будет действовать три года", – сказал депутат.

Срок действия закона до 2022 года, по словам Ажуоласа, пришел вместе с другими предложениями об усовершенствовании закона.

DELFI напоминает, что 17 декабря парламент одобрил проект в соответствии с которым налог на прибыль банков подняли с 15 до 20%. Президент Литовской ассоциации банков Мантас Залаторюс сообщил, что ассоциация будет просить президента наложить вето на этот закон, как не соответствующий Конституции.