Налог на автомобили в Литве будет введен с июля следующего года

С июля 2020 года за каждый загрязняющий окружающую среду зарегистрированный в Литве автомобиль придется платить налог. Его не придется платить только владельцам старинных автомобилей и при смене фамилии или названия владельца транспортного средства.

Сейм во вторник принял резонансный Закон о налоге на регистрацию моторных транспортных средств: за него проголосовали 72 члена сейма, против было 53, а воздержались четыре парламентария.

Оппозиция уверяет, что новый налог не заставит жителей сменить неэкологичные автомобили на более новые, а также меньше пользоваться автомобилем, пересесть на общественный транспорт. Также есть претензии к тому, что будут обложены налогом не все транспортные средства, его смогут избежать владельцы тяжелых грузовых автомобилей, сельхозтехники.

Налог будет колебаться в пределах от 13,5 евро до 540 евро, в зависимости от вида автомобиля и от эмиссии двуокиси углерода, если она превышает 130 граммов CO2 на километр.

Если эмиссия будет составлять 131-140 граммов, налог на автомобили на дизтопливе составит 30–540 евро, налог на бензиновый автомобиль – 15–270 евро, налог на автомобиль на газе – 13,5–243 евро. Если эмиссия CO2 будет превышать 301 грамм, то налог составит соответственно 540 евро (дизтопливо), 270 евро (бензин) и 243 евро (газ).

Литва к 2030 году ставит целью сократить эмиссию вызывающих парниковый эффект газов на 9% (по сравнению с 2005 годом). Это предусмотрено в проекте интегрированного Национального плана действий в областях энергетики и климата на 2021–2030 годы.