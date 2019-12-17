Дискуссия в Науйойи Акмяне: как в Литве принимают граждан Украины?

ru.DELFI.lt

Науйойи Акмяне - небольшой город на севере Литвы, который в последнее время известен тем, что туда едут жить и работать граждане Украины. Почему украинские мигранты выбирают Литву, с какими трудностями сталкиваются, как принимают и чего ожидают от них в Литве? За ответам на эти вопросы съемочная группа DELFI отправилась к украинцам в Науйойи Акмяне.

В дискукссии на эту тему приняли участие мэр города Виталиюс Митрофановас, член совета самоуправления Акмянского района Андрюс Алманис, заведующая тельщяйским отделом Департамента миграции Аста Эжерскене и обозреватель Рамунас Богданас.

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