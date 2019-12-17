Учителя переутомлены, только денег мало: какие привилегии хотят получить

Учителя в Литве переутомлены, только повышения зарплат недостаточно: они хотят получить право на творческий отпуск и право на выход на пенсию раньше нынешнего срока. И это только часть пожеланий учителей, которые были высказаны в ходе социологического опроса. Опрос также показал, что учителя отрицательно оценивают все предпринимаемые реформы.

Социологический опрос учителей об условиях труда и ожиданиях провел профессор Гедиминас Меркис по инициативе Литовского профсоюза работников системы образования (ЛПРСО).

Председатель профсоюза Андрюс Навицкас сказал DELFI, что в опросе участвовали не только члены профсоюза. Всего в проведенном в мае-июне опросе участвовали 2588 учителей из 59 муниципалитетов. Не участвовали только учителя Неринги.

Учителя практически единогласно выступают против продления учебного года и введения новой системы оплаты труда.

На вопрос, "Помогает ли продление учебного года добиваться улучшения качества учебы? "да" или "конечно, да" ответили 2,6% респондентов.

Это новшество не одобряют 97,4% учителей Литвы.

Негативно учителя оценили и систему штатной оплаты труда, но здесь уже не было такой однозначно негативной оценки - против были 74,4% учителей.

В ходе опроса интересовались, одобрили бы учителя введение творческого отпуска на год, который можно было бы использовать для совершенствования программы обучения. Правда, было одно условие, во время такого отпуска учителя получали бы свою обычную зарплату. Введение такого отпуска одобрили 88,2% участников опроса.

Кроме того, опрос показал, что учителя негативно оценивают существующие программы и методические материалы. 66,4% участников опроса оценили программу на 5-7 баллов.

9-10 баллов программе дали всего 3% учителей, а в общем качество обучения учителя оценили на 6 баллов.

В ходе опроса интересовались и полом респондентов и их возрастом. В детских садах работал всего 1,1% мужчин, в начальной школе – 6,5%, а в профессиональных школах – 21%. В целом, 90% педагогов в Литве - женщины, а вот среди директоров школ немало мужчин.

"Такая система - рудимент патриархальной дискриминирующей социальной практики", – сказано в выводах.

Немного среди учителей и молодых специалистов до 36 лет. Учителей до 35 лет - всего 6,2%, а старше 36 - 93,8%.

В ходе опроса выяснилось, что на 1/2 ставки работают 10,8% учителей, на 0,5-0,75 ставки - 19,8%.

Большая часть учителей работает на 0,75-1 ставку – целых 56,2%, а на 1 ставку – всего 13,2%.

Средняя зарплата учителей составляет 700 евро "на руки".

Минимальная зарплата за 0,1 ставки составляла 70 евро, а максимальную получает одна учительница из Вильнюса с большим стажем, ее зарплата составляет 2000 евро.

801-1000 евро получают 35,8% учителей. Всего 1,2% указал, что получает больше 1000 евро "на руки".

В ходе опроса выяснилось, что учителя хотели бы получать зарплату не меньше 1,5 средней. Такого мнения придерживается 31,4% учителей.

93,8% учителей высказались за то, чтобы учителя, накопившие необходимый стаж, могли раньше выйти на пенсию. 88,7% респондентов сказали, что если бы была такая возможность, они бы ею воспользовались.

Некоторые учителя в ходе опроса предлагали создать возможность для выхода учителей на пенсию с 60 лет, а другие предлагали снизить планку обязательного пенсионного стажа для учителей до 20 лет, отправить на пенсию тех, кто уже работает 30 и больше лет и т.д.

Навицкас сказал DELFI, что такие результаты опроса его не удивляют.

Он сказал, что учителя недовольны качеством учебного материала, поэтому давно просят о возможности ввести творческий отпуск для совершенствования программ.

Навицкас заметил, что продление учебного года, которым недовольны учителя, также было отрицательным опытом, поскольку обещали повысить качество обучения, но уже в первый год столкнулись с невозможными условиями из-за жары. Дети не могли находиться в помещениях, реально качественного учебного процесса не было.

Кстати, профессия учителя должна стать престижной до 2025 года, об этом уже говорят не первый год. Можно ли на это надеяться? "Не знаю. С трудом, – сказал Навицкас. – Я думаю, это надолго останется просто идеей".