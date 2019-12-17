Врачи рассказали о состоянии найденного у контейнера младенца

16 декабря вечером в Вильнюсе на бетонном полу у мусорного контейнера был обнаружен новорожденный. Малыш замер, но его состояние врачи оценивают как стабильное, угрозы для его жизни нет. Об этом рассказала врач детской больницы.

"Малыша привезли с симптомами переохлаждения, ему оказали необходимую помощь, его состояние стабилизировано", – 17 декабря утром рассказала BNS заведующая отделения интенсивной терапии новорожденных Раса Гарункштене.

Проведено обследование, оказана помощь, опасность жизни младенца не грозит.

"Малыша обследовали, ему сделали прививки, сделали все необходимое. Сейчас его состояние улучшилось и оценивается как стабильное", – сказала врач.

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По данным больницы, новорожденный появился на свет в положенный срок, никаких внешних дефектов развития не наблюдается.