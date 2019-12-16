Сквернялис объяснил президенту Литвы ситуацию с асфальтированием своей улицы

Премьер-министр Саулюс Сквернялис после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой сказал, что призыв главы страны обратиться Главную комиссию по служебной этике не имеет смысла, поскольку если надо ГКСЭ сама может начать расследование.

"ГКСЭ сама может начать расследование, я только поприветствую такой шаг", – сказал Сквернялис, акцентируя, что сложно бороться с потоком дезинформации, когда никто не слышит аргументы и факты.

По словам Сквернялиса, на встрече с президентом он еще раз объяснил, что он никак не связан с ремонтом ул. Упес.

"Я пояснил то, что неоднократно повторял - это не моя дорога, всю дорогу не асфальтируют, дорога ведет в другие населенные пункты, не к моему дому, что я не пользуюсь ею один, а некоторыми участками этой дороги вообще не пользуюсь, что решение правительство приняло не по конкретной дороге, что я не знал на какие деньги, и кто асфальтирует, это решение горсовета Вильнюсского района... Этому районы выделено, как и всем 5 районам, где проживают нацменьшинства, из резерва пор той же формулировкой, принятой во времена Рокаса Масюлиса – на ремонт местных дорог, без указания конкретных дорог", – сказал премьер.

Напомним, что президент Гитанас Науседа 16 декабря на встрече с премьером призвал его обратиться в ГКСЭ, чтобы она выяснила, не было ни нарушений при принятии решения об асфальтировании ул. Упес, на которой живет Сквернялис.

15min.lt провел расследование и выяснил, что 300 000 евро, выделенные на дороги в Вильнюсском районе почти полностью пошли на асфальтирование ул. Упес.