Благодаря введению евро в Литве семьи, у которых есть ипотека, экономят по 50 евро в год

Быстрый рост экономики и доходов, более дешевые кредиты, снижение стоимости платежей, не надо платить за конвертацию лита в евро – все это стало возможно благодаря тому, что 5 лет назад в Литве перешли на евро, сказал глава Центробанка Литвы Витас Василяускас.

По его словам, несмотря на то, что введение евро было связано с определенными расходами, выгода превышает расходы. Глава ЦБ сказал, что после введения евро Литва вступила в другую финансовую лигу - еврозону.

"Благодаря тому, что кредитование подешевело за 5 лет польза составила более 0,5 млрд. евро", – сказал он.

Василяускас заметил, что благодаря росту кредитного рейтинга Литвы и снижения риска Литва может дешевле брать деньги в долг – благодаря этому страна за 5 лет сэкономила 334 млн. евро.

"За эти деньги можно было построить два национальных стадиона или год финансировать расходы на лекарства", – сказал он.

ЦБ подсчитал, что благодаря введению евро процентная ставка снизилась примерно на 0,3–0,4%.

"Благодаря этому 640 000 семей, у которых есть ипотечные кредиты, сэкономили больше 30 млн. евро, или почти по 50 евро на семью. Расходы компаний снизились в среднем на 29 млн. евро в год. Жители и бизнес благодаря этому за 5 лет сэкономили 300 млн. евро", – сказано в сообщении.

"По оценке экономистов ЦБ, благодаря евро ВВП страны каждый год растет на 0,4–0,6% быстрее, чем рос бы, если бы не было евро. Даже при консервативной оценке, из-за евро экспорт растет на 200–350 млн. евро в год", – сказал Василяускас.

Он признал, что введение евро имело и другую сторону медали.

По оценке "Евростата", влияние перехода на евро было однократным и небольшим. Инфляция в начале 2015 года из-за введения евро увеличилась на 0,11%.

"Больше всего на росте цен в Литве сказывается не евро, а рост экономики. Просто благодаря евро экономика страны быстрее приближается к средним показателям по ЕС – как в плане цен, таи и в плане доходов", – сказал Василяускас.

Он сказал, что бытует мнение, будто "все дорожает", но зарплаты и социальные выплаты росли намного быстрее.

"Средняя зарплата "на руки" за 5 лет увеличилась на 50%, – с 550 до 830 евро, а средняя пенсия – на 40%, т.е. в 5 и в 4 раза быстрее, чем в среднем выросли цены", – сказано в сообщении.