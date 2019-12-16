Повышение зарплат: у некоторых учителей зарплаты увеличатся на 500 евро

Литовский профсоюз работников образования и науки подсчитал, на сколько увеличатся зарплаты учителей и других специалистов системы образования.

"Могу смело сказать, что достигли многого. Самое главное, что уменьшится разница между зарплатами учителей, зарабатывающими больше всего, и зарплатами специалистов дошкольного воспитания, где были самые небольшие зарплаты. Их зарплаты и вырастут в некоторых случаях на 500 евро", – сказал представитель профсоюза Эгидиюс Милешинас.

Примерно на столько же вырастут зарплаты и у учителей подготовительных классов. Зарплаты воспитателей детских садов, без квалификации и со стажем меньше двух лет, увеличатся на 443 евро. А у учителей подготовительной группы со стажем меньше 2 лет, зарплата увеличится на 405 евро.

Зарплаты менторов увеличатся на 250 евро, а у библиотекарей, бухгалтеров и специалистов в сфере ИТ - на 180 евро. Дополнительные привилегии получат и члены профсоюза. Подсчеты изменения зарплат можно найти на сайте: https://www.svietimoprofsajunga.lt/.

"Зарплаты растут благодаря подписанию коллективного договора и национального коллективного договора. как я уже упоминал, этот договор важен, его действие ощутят работники системы образования, но это еще не тот результат, которого мы добиваемся", – подчеркнул Милешинас.

Профсоюз в январе 2020 года представит задачи до 2025 г. и долгосрочные задачи до 2030 г. С этими задачами ознакомили и президента Гитанаса Науседу, премьер-министра Саулюса Сквернялиса, а также министра науки, образования и спорта Альгирдаса Монкявичюса.



Литовский профсоюз работников образования и науки объединяет больше 10 000 членов во всей Литве.