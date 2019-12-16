Экономисты предупреждают: рабочие места в Литве займут иммигранты, станет больше безработных

В Литве растет уровень безработицы – с такой тенденцией в последнее время сталкивается рынок труда. Несмотря на то, что экономисты говорят о том, что это обуславливает целый ряд причин, больше всего они выделяют иммиграцию из третьих стран и технологическое совершенствование. Экономисты предупреждают, что в будущем, если рост экономики замедлится, эти тенденции будут ощущаться еще больше, а количество безработных – увеличится.

По данным Департамента статистики Литвы, в III квартале 2019 года в Литве работали 1378,1 тыс. жителей, а это на 26 800 меньше, чем в том же квартале 2018 года (1404,9 тыс.).

Пресс-секретарь Службы занятости Милда Янкаускене сказала, что, несмотря на то, что уровень занятости в группе жителей 15-64 лет составил 73,2%, по сравнению с данными за III квартал 2018 г., он на 0,8% меньше. Правда, о сравнению с другими странами Балтии, ситуация в Литве не плохая.

"В III квартале в странах Балтии самый низкий уровень занятости в группе 15-74 лет был в Латвии – 65,6%. В Эстонии он составлял – 69,0%, а Литве - 65,8%", – сказала специалист.

Согласно имеющимся данным, в Литве растет и количество безработных.

За год в III квартале 2019 года она увеличилась на 0,2%. По данным Департамента статистики, в III квартале 2018 г. уровень безработицы был 5,9%, а в III квартале 2019 года увеличился на 6,1%.

Правда, что касается снижения занятости, то, по словам Янкаускене, на этом сказались два момента – замедление роста экономики и сокращение количества людей трудоспособного возраста.

О новых тенденциях говорил и экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас. По его словам, может быть несколько причин снижения роста занятости.

Первая тенденция, по его словам, связана с ростом числа иммигрантов из третьих стран, которые частично вытесняют местных работников.

По словам Маурицаса, поскольку уровень безработицы больше всего увеличился в больших городах, а безработица растет среди мужчин, стоит вспомнить, что 85% иммигрантов - это мужчины.

Другой вызов, по словам экономиста, связан с ростом зарплат, поэтому литовские компании стали инвестировать в технологии, которые снижают количество рабочих мест.

"Несмотря на то, что сначала такие тенденции наблюдались в промышленном секторе, сейчас эта тенденция перешла и в сектор услуг, включая финансовый, скажем, сокращение количества банковских отделений и т.д. Количество работников сокращается и в связи с ростом популярности торговли в интернете", – указал Маурицас и заметил, что в секторе услуг доставки товаров сейчас работаем много иностранцев.

Что касается иммигрантов и тенденции быстрого развития технологий, то, по словам экономиста, это больше всего касается малообразованных работников, которые получают более низкие зарплаты.

"Если такие тенденции сохранятся, Литву ждет серьезный вызов, ведь создавать государство всеобщего благосостояния на фоне роста уровня безработицы сложнее. И надо иметь в виду, что безработица растет при росте экономики в 4%, так что будет, если рост замедлится или вообще остановится, а может какие-то кварталы вообще будут в минусе", – предупредил Маурицас.

На вопрос, вырастет ли количество безработных, если рост экономики замедлится, он сказал, что в этом нет никаких сомнений.

"Да, конечно. Литве придется приложить немало усилий, чтобы удержать этот уровень безработицы хотя бы на том же уровне, и еще больше, чтобы он не рос.

Во-первых, это потребует переквалификации работников, учится надо будет всю жизнь, поскольку части не хватает социальных навыков. Если мы говорим об услугах, создающих больший ВВП, где меньше конкуренция с работниками из третьих стран или роботами, там нужны другие качества, а их приобрести непросто.

Люди сами должны хотеть работать, поэтому я думаю, что большая часть из них выберет другой путь (переквалификацию), или уйдут "в тень", эмигрируют", – сказал он.

Экономист заверил, что более квалифицированные работники могут быть спокойны, вероятность, что их заменят небольшая.

Эти тенденции оценил и экономист банка SEB Тадас Повилаускас. Он сказал, что нельзя говорить, что уровень безработицы вырос по всей Литве.

"Мы видим, что пока в одних регионах зарегистрированная безработица увеличилась, а в других уменьшилась, так нельзя сказать, что безработица выросла по всей Литве", – сказал он, заметив, что уровень безработицы вырос в Вильнюсе и Каунасе, а в другой части Литвы фиксировали снижение уровня безработицы.

Повилаускас сказал, что большой проблемы на рынке не видит, поскольку не было никаких массовых увольнений.

"Количество работников, которым в третьем квартале 2019 г. выплатили зарплаты, увеличилось на 22 000, а это значит, что и количество работников увеличилось", – сказал он и предположил, что половина из них - иммигранты.

Он сказал, что пока нет одной ясной причины роста количества безработных.

"А может эти люди зарегистрированы на Службе занятости, но при этом нелегально занимаются другой деятельностью", – сказала она.