В Каунасе автомобиль пьяного водителя врезался в столб, погиб пассажир

В воскресенье вечером полиция, врачи и пожарные-спасатели спешили к месту ДТП в Каунасе. Сообщалось, что автомобиль врезался в столб, есть пострадавшие. Выяснилось, что пассажир погиб, а водитель автомобиля пьян.

ДТП произошло рядом с перекрестком ул. А.Баранауско и Варпо. Сообщалось, что пострадали парень и девушка, всего в автомобиле ехали три человека.

Пожарные-спасатели освободили пострадавших из автомобиля, один пассажир (1998 г.р.) уже не подавал признаков жизни.

Сообщение о ДТП поступило в 22.11 ч. в столб, на котором закреплен светофор врезался Audi A4. Автомобилем управлял нетрезвый (1,09 промилле) молодой человек (1998 г.р.).

Пострадали также водитель и другой пассажир (1998 г.р.).

Начато расследование, полиция выясняет обстоятельства ДТП.