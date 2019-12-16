Погода: вместо зимних морозов ждет осеннее тепло

В понедельник днем на взморье и в Северной Литве ночное ненастье понемногу успокоится. Только в первой половине дня порывы ветра местами будут достигать 15-20 м/с. Прекратятся осадки, небольшой дождь возможен лишь на севере. На большей части территории страны облака рассеются, выглянет солнце. Температура днем поднимется до 3-5, а на взморье до 7 градусов тепла, вечером на юге температура опустится до 0 градусов.

Во вторник ночью будет облачно с прояснениями. Больше всего прояснений ожидается в первой половине ночи, утром облачность увеличится, местами на севере пойдет дождь. На юге страны сформируется туман. Будет дуть слабый юго-восточный ветер. Температура ночью около 0. Днем снова ожидается потепление, увеличится облачность. Местами пройдет небольшой дождь, возможен туман. Днем температура поднимется до 3-7 градусов тепла.

Самым теплым днем будет среда. Осадков в этот день не ожидается. Ночью прогнозируют туман. Температура ночью 2-5 градусов тепла, днем до 4-9 градусов тепла. Днем усилится ветер.

В четверг температура немного снизится, осадков не ожидается.

В пятницу ночью во многих районах ожидаются небольшие заморозки, однако утром снова увеличится облачность, местами пойдут дожди. Днем после небольшого дождя облака снова рассеются, а воздух прогреется до 2-7 градусов тепла.