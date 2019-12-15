"Самая красивая": рождественская елка Вильнюса обогнала все европейские столицы

В крупных европейских городах уже ждут праздники. У них уже стоят елки, которые символизируют рождественские праздники. Города гордятся своими рождественскими елками и ярмарками, которые являются самыми красивыми рождественскими базарами в Европе, пишет europeanbestdestination.com и предлагает посмотреть на новогодние елки в крупных европейских городах. На первом месте - Литва с вильнюсской елкой.

Если вы решили праздновать Рождество в Германии, Франции, Австрии, Италии или где-либо еще в Европе, не упустите возможность открыть для себя лучшие рождественские елки в Европе, пишет europeanbestdestination.com, и список предложений начинается с вильнюсской королевы - главной елки страны. Портал сообщает, что это самая красивая елка в Европе.

"Вильнюсская рождественская елка потрясающая! Пройдите по оживленным улицам, полюбуйтесь елкой и декорациями в Старом городе", - говорится на сайте.

Портал составил рейтинг красивых елок в Европе:

2. Прага, Чехия

3. Страсбург, Франция

4. Кельн, Германия

5. Украина, Киев

6. Рим, Италия

7. Вена, Австрия

8. Будапешт, Венгрия

9. Инсбрук, Австрия

10. Брюссель, Бельгия

11. Франкфурт, Германия

12. Таллинн, Эстония

13. Варшава, Польша

14. Йорк, Великобритания

15. Стокгольм, Швеция

16. Брашов, Румыния

17. Париж, Франция