Перед большими праздниками в Англии пропал литовец: родные просят о помощи

Перед большими праздниками в социальной сети Facebook и группах литовцев в Англии распространилась просьба о помощи. Объявлено, что молодой соотечественник Мантас Гэйлис без вести пропал почти неделю назад.

"Пропал Мантас Гэйлис. В последний раз его видели в субботу (7 декабря). Любой, кто знает или видел его, пожалуйста, напишите в ЛС или позвоните в 999 - полиция также ищет его", - написала Дейманте Рачкаускайте в Facebook.

Пропавший является братом мужа женщины.

Пропавший соотечественник жил в городе Литлпорт, недалеко от густонаселенного литовского Висбека.