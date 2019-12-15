Жителей домов возле железной дороги в Клайпеде просят выселиться

Страдающие от шума и из-за трещин меняющие стены жители улицы Нямуно в Клайпеде, что недалеко от железной дороги, получили ультиматум: либо выехать и получить компенсацию за квартиры, либо квартиры будут взяты в общественное пользование, и тогда суммы будут еще меньше, сообщает LRT.

Телеканал LRT общался с супругами, живущими здесь, которым предлагают 27 000 евро. Они беспокоятся, что за такую сумму квартиру можно купить только в общежитии.

Жители утверждают, что они просто хотели, чтобы были улучшены условия их жизни: отремонтирован дом или остановлены поезда.

По словам представителя муниципалитета, стоимость жилья по данным оценщиков недвижимости и так увеличилась на треть: предлагается платить 750-850 евро за квадратный метр.

"10 процентов добавляет муниципалитет к этой рыночной стоимости и 20% добавляют портовые компании, чья деятельность потенциально может негативно повлиять на условия жизни людей, живущих там", - сказал Эдвардас Симокайтис, глава отдела имущества Клайпедского муниципалитета.

Жители должны до 4 января принять решение. Позже квартиры будут сданы в общественное пользование.

Жители обещают не сдаваться и требовать больше за свое имущество уже в суде.

BNS напоминает, что Клайпедский муниципалитет принял решение о покупке квартир в двух домах на улице Нямуно в октябре прошлого года.

Согласно муниципальным данным, дома с номерами 113 и 133 на улице Нямуно, расположенные со стороны порта, имеют 9 и 12 квартир соответственно, а также несколько нежилых помещений.

Оценка недвижимости по заказу муниципальной администрации показала, что стоимость недвижимости составляет чуть более 593 тысяч евро.

После покупки этих домов, муниципалитет готовится снести их.

Дома расположены рядом с железнодорожными путями, по которым днем и ночью ездят поездка, вызывающие много шума и вибрации.

Затем авторы этого решения указали, работы, проводимые компанией Klaipedos Smelte, также производят много шума: движение грузовых автомобилей круглосуточно, сигналы диспетчеров, громкоговорители.

Клайпедское отделение Национального центра общественного здравоохранения, по данным муниципалитета, неоднократно обнаруживало здесь нарушения норм шума и вибрации и пришло к выводу, что жители с такими уровнями шума и вибрации не могут жить.