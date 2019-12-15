Ушацкас вспоминает работу с Грибаускайте: с управленческой точки зрения это безграмотно и неуместно

Даля Грибаускайте, проработавшая около полугода на посту главы государства, в январе 2010 года решила попрощаться с тогдашним министром иностранных дел Вигаудасом Ушацкасом. Спустя 10 лет В. Ушацкас, сравнивая стиль работы Д. Грибаускайте и В. Адамкуса, заявил, что внесенные Д. Грибаускайте изменения были безграмотными и неуместными.

"Работа не была успешной"

Президент Д. Грибаускайте, вступившая в должность в 2009 году, быстро попрощалась с министром иностранных дел В. Ушацкасом, который работал в правительстве Андрюса Кубилюса.

В первые дни января 2010 года, после встречи с премьер-министром А. Кубилюсом, президент выразила недоверие министру и попросил главу правительства начать процедуру увольнения.

В.Ушацкас заверил, что подаст в отставку, чтобы не было никаких препятствий для слаженной работы правительства. В.Ушацкасу не хватило аргументов, а от тогдашнего представителя президента Линаса Бальсиса он услышал, что совместная работа с министром не увенчалась успехом.

"Президент сообщила премьер-министру, что совместная работа с Ушацкасом оказалась безуспешной и бесперспективной, поскольку министр утратил доверие президента", - сказал Л. Бальсис.

Несколько дней спустя, в ходе интервью телеканалу TV3, Д. Грибаускайте назвала несколько конкретных причин.

"Это показывает, что министр иностранных дел не всегда слышит, что говорит президент, и я напомнила ему, что он должен делать это, потому что это мое конституционное право, и слышать президента обязательно для министров иностранных дел", - сказала тогда президент.

В. Ушацкас закончил свою работу на министерском посту спустя несколько недель.

"С управленческой точки зрения это очень безграмотно и неуместно"

Томас Янелюнас, профессор Института международных отношений и политологии Вильнюсского университета, недавно опубликовал книгу об изменении внешней политики бывшего президента Д. Грибаускайте во время двух ее сроков.

В книге "Доктрина Д. Грибаускайте: изменения во внешней политике Литвы в 2009–2019 гг." Т. Янелюнас еще раз вспомнил историю увольнения В. Ушацкаса.

Сам В. Ушацкас, беседуя с автором книги в этом году, утверждал, что изменения между президентами В. Адамкусом и Д. Грибаускайте были огромными.

В. Ушацкас описывает поведение и тип правления Д. Грибаускайте как безграмотный и неуместный.

«Разрыв между ней и остальной системой увеличивался, увеличивался в бюрократическом смысле. Но это ее стиль, не обязательно достойный осуждения. (…) Но стиль значительно изменился по сравнению с деятельность В. Адамкуса и его советников. Были моменты, когда приходили советники Д. Грибаускайте и передавали инструкции на уровне микроуправления, чего не было раньше у меня, и что моим коллегам казалось странным.

Это было более одностороннее стремление инструментализировать свою политику посредством какой-либо формы микроуправления. Это проявилось в непосредственном сотрудничестве некоторых из его советников даже с руководителями подразделений, а не через министра или вице-министра. С управленческой точки зрения, это очень безграмотно и неуместно. Вначале это вызвало некоторое раздражение", - рассказал бывший министр Т. Янелюнасу.

В. Ушацкас вспоминает, что стиль правления Д. Грибаускайте полностью отличался от стиля В. Адамкуса.

"Даже когда я был министром, президент Валдас Адамкус отказывался назначать нескольких послов. Но традиционно это всегда было вопросом согласования министра и президента, советника президента. Но В. Адамкус всегда принимал решение. Обычно он согласовывал с советником, потому что тот лучше всего чувствовал "волны" президента.

Но я не знаю случая, когда президент Адамкус выдвинул бы предположение, что он хочет назначить того или этого человека послом. Это не его натура. Возможно, он не знал всех дипломатов достаточно хорошо. А Д. Грибаускайте сразу прямо говорила, кто именно будет послом, и это принесло совершенно новый стиль", - сказал бывший министр Ушацкас Т. Янелюнасу о стиле работы двух президентов.