Погода на следующей неделе не будет похожа на зимнюю

В воскресенье утром во многих районах шел дождь , но в течении дня осадки покинут страну.

В воскресенье утром во многих районах шел дождь , но в течении дня осадки покинут страну. Будет облачно, без осадков, днем в южных районах будет облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, с порывами до 15-17 м/с на побережье.

Температура в стране будет колебаться от 2 до 4 градусов тепла, а на побережье - около 6 градусов тепла.

После небольшого перерыва в осадках на юго-западе поздним воскресным вечером вновь ожидаются дожди и слякоть.

Об этом LRT Radijui сообщила синоптик Альва Нагелите. В ночь на понедельник ожидаются сильные порывы юго-западного ветра, а также осадки по всей стране. Порывы ветра в северной и западной частях страны увеличатся до 15-20 м/с, а на побережье, по мнению синоптика, до 22-23 м/с. Температура ночью будет колебаться от 1 до 3 градусов, на побережье - около 5 градусов тепла. В течение дня на большей части страны осадков не ожидается, кроме крайних северных районов. Облака больше не будут покрывать небо, во многих местах появится солнце, и погода будет довольно приятной. Юго-западный ветер постепенно утихнет, а температура поднимется до 3-7 градусов.

Во вторник ночью ожидается похолодание до 1- 2 градусов мороза. В течение дня ожидается поток тепла, во многих местах изморось. Температура поднимется до 3-6 градусов по Цельсию.

Самой теплой, по словам синоптика А. Нагелите, будет среда. Даже ночью температура будет колебаться от 3 до 5 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 5-8 градусов по Цельсию, юго-западный ветер слегка усилится, существенных осадков не ожидается.

Погода в четверг будет похожей, температура начнет снижаться. В пятницу, как ожидается, температура опустится до 2-3 градусов мороза, а днем - осадки.

В выходные ожидается дождливая погода с более сильным юго-восточным, восточным ветром.