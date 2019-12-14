После Нового года прогнозируют хаос: из-за нового порядка возможен рост цен

Представители производителей и импортеров резины для автомобилей после Нового года прогнозируют на этом рынке в Литве хаос, уход с рынка 1-2 известных производителей и подорожание новых покрышек на 10 евро за каждое, сообщает LRT.

С января за вывоз старой резины с площадок будут отвечать производители и импортеры, которые также должны будут погашать расходы на эксплуатацию этих площадок.

"Что почувствуем мы все - так это хаос, потому что сначала у нас не будет средств для выполнения наших прямых обязанностей и будет тормозиться сам процесс сбора старой резины. И, я думаю, это ощутят как сами автосервисы, так и площадки, а также наша природа. Ведь когда начинается хаос, всегда бывают такие последствия", – убеждена директор Организации производителей и импортеров резины Дангуоле Буткене.

Вице-председатель парламентского комитета по охране окружающей среды Симонас Гентвилас сомневается, что резина так серьезно подорожает, хотя и признает, что бремя для честного бизнеса увеличится.

Министр охраны окружающей среды Кястутис Мажейка сказал, что видимо такой будет реальная цена утилизации старой резины.

Министерство охраны окружающей среды обещает выяснить, какие есть альтернативные способы использования старой резины, чтобы ее не надо было складировать.

На одну площадку в год жители привозят около 100 тонн старой резины.