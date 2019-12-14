В Клайпеде сообщили об угрозе взрыва в ТЦ: эвакуировали работников и покупателей

Клайпедская полиция получила сообщение о возможной опасности для общества. Сообщалось, что в ТЦ находится бомба.

Информация о бомбе поступила 14 декабря, в 16.59 ч.

Был указан магазин на аллее Мажвидо, 7.

На место происшествия выехала полиция, врачи скорой помощи, пожарные-спасатели.

Глава коммуникации сети IKI Индре Балтрушайтене сказала, что никаких угроз ТЦ не получал.

"Мы сразу стали эвакуировать людей. На тот момент в магазине было 40 клиентов и 17 работников.

Информация поступила от полиции, нам никто не звонил", - сказала DELFI Балтрушайтене.

На место происшествия выезжали саперы "Араса". Никакой взрывчатки в магазине не обнаружили.

Напомним, что за ложное сообщение об опасности в Литве полагается уголовная ответственность.