В Шяуляй построят самый большой в Европе центр по техническому обслуживанию и ремонту самолетов

В начале 2020 г. в Международном шяуляйском аэропорту начнется строительство самого большого в Европе центра услуг технического обслуживания, текущего и капитального ремонта (англ. MRO) – Aviatic MRO. Площадь центра 23 000 кв. м. Инвестиции в проект составят 20 млн. евро.

Компания будет предоставлять услуги авиалайнерам следующих типов: Airbus A320, Boeing 737 Classic и Boeing 737 Next Generation, включая D-check.

Шяуляйский аэропорт – стратегически удобное место, которое находится в 3 часах полета от крупнейших европейских аэропортов Европы. Кроме того, там есть необходимая инфраструктура – самая длинная в странах Балтии ВВП и техническое оборудование, позволяющее принять и обслужить даже самые большие самолеты в мире, сообщается в пресс-релизе.

"На мировом рынке растет потребность в таких центрах. Мы будем самым крупным MRO центром в регионе, а по мощностям и инфраструктуре, мы готовы принимать самолеты со всей Европы и конкурировать с крупнейшими игроками на рынке", – сказал директор Aviatic MRO Артурас Людкявичюс.

Компания в октябре 2019 года подписала договор о сотрудничестве с компанией World Star Aviation. Согласно планам, Aviatic MRO начнет работать с 2021 года.

Компания уже приобрела все необходимое оборудование дня проведения небольших работ, которые можно проводить вне ангаров. Людкявичюс подчеркнул, что Шяуляйский аэропорт сможет принимать 30 самолетов одновременно. Кроме того, достоинство этого аэропорта в том, что он сможет предоставлять место для стоянки самолетов. В таких услугах в последнее время нуждается все больше авиакомпаний.

В ангаре смогут одновременно находится 8 самолетов. В центре Aviatic MRO будут мастерские, хранилище, центр по производству металла и ремонтные оборудования, оборудование для ремонта тормозов, зона для покраски, склад и административные помещения. Компания Aviatic MRO планирует создать до 1000 новых рабочих мест.