В выходные погода будет неприятной: ветер и дождь

В субботу будет пасмурно. Во многих районах ожидаются осадки, но в основном необильные, это будет мокрый снег и дождь. Утром местами будет скользко, сохранится опасность дождя при минусовой температуре. Будет дуть сильный юго-восточный ветер, порывы ветра будут достигать 15-16 м/с. Температура после обеда будет выше 0 - 1-5 градусов тепла.

В ночь на воскресенье будет облачно, ожидаются осадки, в основном дождь или мокрый снег. Температура ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

Местами прогнозируют гололед. Будет дуть южный, юго-западный ветер. Днем небо заволокут тучи, в большинстве районов ожидаются осадки – дождь и мокрый снег. Будет дуть сильный ветер, порывы до 15-17 м/с. Днем будет 2-6 градусов тепла.

В ночь на понедельник прогнозируют осадки, в основном мокрый снег, местами будет скользко. Будет дуть сильный порывистый юго-западный ветер, на западе порывы достигают 15-17 м/с, на взморье 20 м/с. Температура ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

Днем осадки прекратятся, небольшой дождь возможен только местами, из-за облаков будет выглядывать солнце. Успокоится юго-западный ветер, днем будет 3-7 градусов тепла.