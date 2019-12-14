"Миллионеры на бумаге": эмигрантами из Литвы воспользовались аферисты

"Ты - директор, ты – миллионер. Хочешь – прилетай, бери свои деньги и убирайся отсюда", – такие слова однажды услышал разбуженный ночью работник из Литвы. С этого ночного звонка и началась история "миллионеров на бумаге". Одни попали на скамью подсудимых, другие живут в страхе и хотят скорее обо всем забыть. А у одного работника из Таурагского района – вдребезги разбилась вся жизнь.

Историю о десятках миллионов, которые переводили и обналичивали, прикрываясь испанскими и литовскими работниками, вскрыли в ходе журналистского расследования, проведенного датским телевидением TV2 (передача Operation X) и Литовским центром исследовательской журналистики "Стена".

Исследование датского телевидения TV2 на датском можно посмотреть здесь: I часть, II часть.

Для осуществления финансовой аферы использовали не меньше 12 фиктивных компаний. Компании были зарегистрированы на имя работников-эмигрантов из Литвы и Испании и использовались для перевода крупных сумм на "черный рынок" с целью сокрытия налогов.

Документы, полученные журналистами TV2, рассказывают только одну часть этой истории - это счета и банковские операции. Литовские журналисты нашли работников, которых использовали для осуществления этой схемы, чтобы узнать историю из первых уст.

Журналисты нашли 4 из 5 работников. Трое из них согласились рассказать свою историю.

Когда журналисты ехали к Сигитасу Мачюлису в Таурагский район, они и представить не могли, в каких кошмарных условиях живет мужчина.

Квартира в аварийном состоянии. Ветхая мебель. Вместо плиты – старая печка. Вместо датской зарплаты или сбережений – бедность, слабое здоровье и случайные заработки у фермеров.

Так живет Сигитас Мачюлис – человек, которому якобы принадлежал бизнес, приносивший миллионы (TV2, стопкадр).

Сигитас не сразу согласился говорить перед камерой. О двух зарегистрированных в Дании на его имя компаниях, он не знал.

"Нет. Я ни на чем никогда не ставил свою подпись", – сказал Сигитас.

Больше 5 млн. евро. Такая сумма прошла по счетам двух компаний, которые якобы принадлежали Сигитасу.

Мужчина уверяет, что не видел этих денег.

Но самым тяжелым для Сигитаса был вопрос не о подписях и не о миллионах. Он с трудом подбирал слова, рассказывая, что его ждало после возвращения в Литву.

"Ну что, работаю понемногу… Я здесь не живу просто", - дрожащим голосом сказал он.

Сигитас, как и двое других граждан Литвы, давали в суде свидетельские показания по этому делу. И об этом знал не только он.

Однажды летом ему позвонили. Номер не высветился. А звонивший сказал: "Не лети в Данию".

Сигитас сказал, что ему угрожали (TV2, стопкадр).

На просьбу уточнить, что имелось в виду, он сказал, что кто-то не хотел, чтобы он давал показания. Голос звонившего мужчина не узнал.

Сигитас и другие литовцы, замешанные в этой истории, работали на стройке в Дании. Там работу им нашел знакомый соотечественник. Именно работа на стройке и сделала их владельцами фиктивных компаний.

О том, с чего все началось, журналистам рассказал другой литовец. Он боится за свою безопасность, поэтому просил не упоминать его имя и не показывать лицо. Дарюс – это ненастоящее имя этого работника.

Дарюс (имя ненастоящее) сказал, что его обманули и он не понял, что подписал (TV2, стопкадр).

По его словам, работа в Дании с самого начала была не такой, как им обещали. Строителям не платили обещанные деньги. Однако многие жаловались, были и те, кто уехал домой. Дарюс остался, когда тот же соотечественник предложил ему легальную работу и приличную зарплату. Правда, для этого нужно было подготовить необходимые документы.

По словам Дарюса, ему сказали, что оформляют документы для получения "желтой карты". Это нечто похожее на нашу "Содру". Вместе с соотечественником Дарюс поехал оформлять документы.

"Приходишь в банк (...) все уже готово – а ты ничего не знаешь", – вспоминает он. Документы составлены на датском, Дарюс им не владел. Но никаких сомнений у него не возникло, ему сказали, что это обычная процедура.

Затем Дарюс оформил и другие документы. В том числе и для подключения к разным регистрам, э-банкингу. Все эти документы забрал сопровождавший его соотечественник.

Сам Дарюс не подозревал, зачем ему они нужны, думал, что оформляет "желтую карту".

По словам собеседника, на стройке часто появлялся состоятельный предприниматель, которого строители считали заказчиком. Дарюс запомнил, что он ездил на роскошных автомобилях.

В ходе расследования правоохрана нашла немало дорогих вещей (источник – материалы полиции Копенгагена).

Тогда строители и не подозревали, что этот человек станет главным подозреваемым в финансовых махинациях.

Поскольку соотечественник не выполнил обещание и хорошей работы не было, Дарюс вернулся в Литву, однако мысли о подписанных документах не давали ему покоя. А глаза открылись после ночного звонка, звонил знакомый, с которым Дарюс поделился своими опасениями.

"Мне позвонили ночью. "Ты - директор, ты – миллионер. Хочешь – прилетай, бери свои деньги и убирайся отсюда". Я говорю, что ты плетешь. И положил трубку", – вспоминает Дарюс.

Вскоре выяснилось, что это была правда. Дарюсом воспользовались для открытия компаний, через которые переводили крупные суммы.

Датские журналисты привезли Дарюсу пачку бумаг. Только тогда он узнал, какие деньги "ходили" по его счетам.

От имени Дарюса выписывали счета и писали электронные письма поставщикам услуг и товаров. Увидев письма, он сказал, что не говорит и не пишет по-датски, а все письма были написаны на хорошем датском языке. Кроме того, эта электронная почта ему была незнакома.

В ходе эксперимента журналисты выяснили, что подпись на якобы выписанных Дарюсом счетах, на его подпись совсем непохожа.

Схема мошенников была проста. Реальный бизнес делал заказы у фиктивных компаний, но никакие товары и услуги не получал – были только счета. Благодаря этому датские компании платили меньше налогов, а большую часть средств возвращали наличными. Без учета и налогов. Был создан поток средств, который шел на "теневой" рынок.

Фиктивные компании обналичивали эти средства в одном из обменников Копенгагена. Деньги конвертировали в евро.

Наличные евро возвращались в оборот, по данным датской полиции, ими пользовались на черном рынке, в качестве комиссионных для подозреваемых. Предполагают, наличные использовались и для выплаты зарплат "в конвертах" и для расчета с нелегальными работниками из-за границы. Возможно, и из Литвы.

По данным полиции, в общей сложности через эти компании прошли 68 млн. евро.

Было 12 фиктивных компаний. 8 открыты на имя граждан Литвы, 4 - Испании.

Для учреждения компаний использовали личности людей, несвязанных с операциями – это популярная модель для осуществления нелегальных операций. Бывает, когда подставным лицам за такую услугу платят. Но это не такой случай.

Третий из граждан Литвы - Артурас - рассказал, что ему за подпись никто ничего не предлагал и не дал. То же самое сказали Дарюс с Сигитасом.

Журналисты связались и с четвертым литовцем, который был замешан в этом деле, но он отказался что-либо комментировать. Он сейчас находится в одной из литовских колоний.

Фиктивные операции чаще всего проходили через датский банк Sydbank.

Представитель банка Дегн Хансен телевидению TV2 сказала, что банк выполнил все необходимые процедуры.

На просьбу уточнить, что было предпринято, она сказала, что не может об этом говорить.

Датский банк Sydbank утверждает, что сделал все возможное для пресечения возможно преступных операций (источник – TV2, стопкадр).

Уголовное дело в связи с подозрениями в сокрытии налогов и отмыванием денег уже находится в датском суде. В деле больше 10 подозреваемых.





Предприниматель из Пакистана (первый справа) считается основным лицом в этой схеме (источник – материалы полиции Копенгагена).

В деле в качестве свидетелей опросили нескольких литовцев, на имя которых были открыты фиктивные компании, Саулюса Пушинскаса – живущего в Дании эмигранта, помогающего попавшим в беду соотечественникам. Пушинскас часто сталкивается с такими случаями, когда литовцы не получают в Дании обещанную зарплату. Но здесь совсем другая история.

"Однажды вечером, кажется, через Facebook обратился человек и сказал, что подозревает, что от его имени в Дании идет какая-то деятельность. (…) Было просто. Подключился к регистру, вроде rekvizitai.lt. Ввел имя, фамилию, появились три компании", – рассказал Саулюс, заметив, что тогда не было видно, какими деньгами они оперируют. Однако были основания обращаться в правоохрану.

"Я потом читал в СМИ, как минимум 0,5 млрд. крон. (...) Обвинения предъявлены больше чем 10 подозреваемым, в основном это пакистанцы, один литовец, который, как я думаю поставлял "директоров", – рассказал Пушинскас.

В числе подозреваемых и литовец, который помогал строителям найти место работы в Дании и предприниматель из Пакистана, которого Дарюс видел на стройке.

Гражданина Литвы подозревают в участии над разработкой преступной схемы (фото с Facebook подозреваемого).

Адвокат предпринимателя информировал журналистов TV2, что его клиент вину не признает. Он намерен доказать свою невиновность в суде.

С подозреваемым гражданином Литвы журналистам связаться не удалось ни по телефону, ни другими способами. Журналисты TV2 связывались с ним через Facebook. Он заявил, что в этой истории он - "маленький человек" и отказался что-либо комментировать.

В расследовании участвовали журналисты TV2 Стин Шат-Холм и Мортен Шпигелхауер.