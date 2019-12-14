Правящие снова передумали: налог на регистрацию автомобилей вступит в силу позже

Правящие Литвы предлагают ввести налог на регистрацию загрязняющих окружающую среду автомобилей не с апреля, как предусмотрено в проекте, а с июля 2020 года.

Соответствующие поправки внес "крестьянин" Томас Томилинас.

"Чтобы у людей и бизнеса было время на подготовку, чтобы было меньше стресса", – сказал он.

Аналогичное предложение зарегистрировал и консерватор Юргис Разма.

Член Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас сказал, сказал, что если такой налог вступит в силу с июля, то в бюджет поступит всего около 12 млн. евро. "С точки зрения администрирования налога выбирать июль - рациональное решение, но с точки зрения фискальной политики у Шапоки (министра финансов) будет больше беспокойства", – сказал Маяускас.

Если бы налог вступил в силу с января, то по подсчетам, в госбюджет поступило бы 19-20 млн. евро.

Томилинас сказал, что если налог вступит в силу с июля, денег в бюджет поступит меньше.

В парламенте по вопросу этого налога должно пройти еще одно голосование. Оно намечено на 17 декабря. Этот проект в первом чтении приняли 13 декабря. Согласно одобренному варианту, закон вступит в силу с апреля 2020 года.

Новый налог будут платить каждый раз при регистрации автомобиля и смене хозяина. Налог не придется платить только владельцам старинных авто. Оппозиция прогнозирует, что новый налог не заставит людей выбирать более экологические автомобили или ездить на общественном транспорте.

Кроме того, этот налог не будут платить владельцы грузовых автомобилей и сельхозтехники.

Сумма налога будет колебаться в пределах 13,5-540 евро, в зависимости от типа автомобиля и выбросов CO2 (если они составят больше 130 г на км).