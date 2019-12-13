За это проголосовал 71 депутат, ни одного не было против, 13 воздержались.

Действие исключения, позволяющего не применять европейские требования, должно было завершиться в этом году, однако государственная железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai не выполнила всех необходимых работ.

Оппозиционный консерватор Ингрида Шимоните обратила внимание на то, что это не первый перенос срока.

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"Это большой позор перед нашим обществом, перед членами этого общества, у которых есть недуги и, которые не могут пользоваться инфраструктурой", – сказала она.

"Мы не только не выполнили регламент, мы лишь только создали план, как мы его, возможно, выполним", – подчеркнула парламентарий.

Lietuvos gelezinkeliai утверждает, что продление срока необходимо, поскольку в противном случае, придется срочно приобрести 32 поезда с вагонами, а это обойдется государству почти в 449 тыс. евро. Также больших инвестиций требует обновление перронов на станциях и остановках, а их в Литве более 100. Компания утверждает, что если сроки не будут продлены, то реализация этих требований станет неподъемной для нее финансовой ношей.

Регламент Совета Европы по правам и обязанностям железнодорожных пассажиров действует с октября 2007 года.

Четвертого декабря этого года правление госкомпании одобрило программу, согласно которой к 2024 году Lietuvos gelezinkeliai адаптирует свои услуги для людей с недугами, пожилых людей, семей с маленькими детьми.

По предварительным данным, на все меры программы потребуется около 270 млн евро.