Новый рейтинг партий: "крестьяне" "догоняют" Партию труда

Ноябрь не принес больших перемен в рейтинг литовских партий.

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то больше всего голосов получил бы Союз отечества-Христианские демократы Литвы - 17,3% (в октябре 15,6%).

По данным исследования, которое по заказу агентства ELTA провела компания Baltijos tyrimai 14-27 ноября, на втором месте рейтинга остается Партия социал-демократов Литвы под руководством Гинтаутаса Палуцкаса (13%, в октябре - 12,5%).

На третьей строке рейтинга находится Партия труда - 9,1% (в октябре 9%).

На четвертом месте в рейтинге партий находятся "крестьяне" - 8,3% (в октябре 7%).

Далее идет Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей - 3,9% (в октябре 4,6%), Движение либералов (3,9%, в октябре 4,4%), "Порядок и справедливость" (3,4%, в октябре 3,1%).

За ними следуют Литовский союз свободы (либералы) – 3% (в октябре 1,5%). Чуть больше 2% намерены голосовать за социал-"трудовиков" (2,4%, в октябре 1,6%), Партия свободы (соответственно 2,2%, в октябре 1,8%) и Партия центра (2,1%, в октябре 2,6%).

31,4% участников опроса сказали, что не намерены участвовать в выборах.