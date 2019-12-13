ЕС продлил экономические санкции в отношении России

Секторальные санкции ЕС в отношении российской экономики продлены до конца июля 2020 года. Их отмена увязана с выполнением Москвой минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Евросоюз продлил до конца июля 2020 года санкции в отношении определенных отраслей российской экономики. Об этом пресс-секретарь председателя Европейского совета Шарля Мишеля заявил в четверг, 12 декабря.

Ограничительные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения. Экономические санкции включают ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений, экспортный и импортный запрет на торговлю оружием и ряд других мер.

Евросоюз объявил о введении этих санкций в июле 2014 года. ЕС связывает их ослабление или отмену с выполнением Россией минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Аннексия Крыма и самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР"

Россия в марте 2014 года аннексировала украинский полуостров Крым и считает его своей территорией. Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории не признают. Вскоре после аннексии Крыма Соединенные Штаты, ЕС, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций против Москвы.

В апреле-мае того же года в Донбассе при поддержке Москвы были незаконно провозглашены псевдогосударственные образования - "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика". Санкции в отношении России были расширены из-за поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины и поставок им оружия. Киев, со своей стороны, начал военные действия против вооруженных сепаратистов.

Другие санкции ЕС в отношении России

Штрафные меры Евросоюза за аннексию Крыма остаются в силе до 23 июня 2020 года, а санкции, наложенные в связи с нарушением территориальной целостности Украины, - до 15 марта 2020 года.