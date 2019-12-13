В Клайпеде перевернулись цистерны, вылилось 5 т топлива

В Клайпеде, на железнодорожной станции Римкай, в четверг с рельсов сошли 5 цистерн, по предварительным данным, из них вылилось 5 т дизельного топлива.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели. Люди во время происшествия не пострадали.

Представитель "Литовской железной дороги" Томас Дигайтис информировал, что, по предварительным данным, инцидент произошел, когда компания Gargždų geležinkelis доставила цистерны клиенту, но не позаботилась о том, чтобы цистерны были безопасно размещены. "Цистерны выкатились на территорию вокзала, где дежурные оперативно направили их в тупик. Там и произошел инцидент", – сказал он.

По предварительным данным, вылилось 5 т дизельного топлива, на месте происшествия работали работники "ЛЖД" и пожарные-спасатели. По данным LNK, из-за инцидента был закрыт ж/д переезд в Римкай.

Директор Gargždų geležinkelis сказал, что работники компании цистерны закрепили, а все остальное уже делал клиент, которому доставили груз.

"Мы предоставляем услуги по доставке вагонов из Римкай на территорию ЗАО Gindana. Сегодня, в 10.20 ч. 20 цистерн таки доставили. Вагоны были закреплены и оставлены, разгрузить их должна была компания", – сказал BNS директор компании Арунас Грикшас.