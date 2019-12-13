В Вильнюсе, как подозревают, раненый ножом мужчина дошел до дома и скончался

ru.DELFI.lt

Foto: DELFI / Erika Venckutė

В четверг поздно вечером в Вильнюсе, на ул. Дукшту, вернувшемуся домой мужчине (1955 г.р.) стало плохо и он вскоре скончался. Врачи скорой помощи обнаружили на его теле колотую рану.

В 22.06 ч. об этом сообщили в полицию. К многоквартирному дому в Шешкине приехали 5 экипажей полиции. За ними - криминалисты. Полиция сфотографировала скамейку во дворе и бутылку водки рядом с ней. Обстоятельства происшествия выясняет полиция. Судмедэксперты установят точную причину смерти мужчины. Foto: DELFI / Erika Venckutė Foto: DELFI / Erika Venckutė

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