В Вильнюсе, как подозревают, раненый ножом мужчина дошел до дома и скончался
ru.DELFI.lt
13.декабря 2019 08:17
aA
Foto: DELFI / Erika Venckutė
В четверг поздно вечером в Вильнюсе, на ул. Дукшту, вернувшемуся домой мужчине (1955 г.р.) стало плохо и он вскоре скончался. Врачи скорой помощи обнаружили на его теле колотую рану.
В 22.06 ч. об этом сообщили в полицию. К многоквартирному дому в Шешкине приехали 5 экипажей полиции. За ними - криминалисты. Полиция сфотографировала скамейку во дворе и бутылку водки рядом с ней.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция. Судмедэксперты установят точную причину смерти мужчины.
Foto: DELFI / Erika Venckutė
Foto: DELFI / Erika Venckutė
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