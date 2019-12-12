Парламент Литвы принял предложение Науседы: пенсии поднимутся немного больше

12 декабря парламент Литвы проголосовал по поправкам к закону о социальном страховании, предложенным президентом Гитанасом Науседой. С июля следующего года предлагают больше повышать пенсии.

За такую поправку в четверг единогласно проголосовали 103 депутата.

Согласно поправке, в 2020–2021 гг. будет применяться на 1/5 более высокий коэффициент индексации пенсии, поэтому в следующем году он будет на 1,83% больше. Это значит, что пенсии дополнительно увеличатся примерно на 3,5 евро. Правда, с 2021 г. 1,91% будет применяться для индексации обеих частей пенсии.

Член фракции Литовского союза крестьян и зеленых Рима Башкене сказала, что дополнительные средства для этой инициативы уже найдены.

"Дорогие коллеги, надо помнить, что в ходе индексации все пенсии увеличатся на 8,11%. По инициативе президента они вырастут еще на 1,83%, это 3,5 евро, отлично, что есть дополнительный рост. Это потребует 32 млн. евро. Средства найдены, поскольку мы ответственно подходим к решению проблемы", – сказала депутат.

Член фракции Союза отечества-Христианских демократов Литвы Миколас Маяускас напомнил, что в Литве 40% пенсионеров живут за чертой бедности. С 2014 до 2018 г. это количество удвоилось.

"Тут ситуация у нас самая плохая за все время независимости. Это не только проблема этого правительства (…), из года в год правительство не уделяло этой проблеме должное внимание, вот и сложилась такая ситуация. Я призываю одобрить это предложение, хотя оно проблему в корне не решает, (…) но уже кое-что", – сказал Маяускас.

DELFI напоминает, что, по данным BNS, из-за индексации с начала года пенсии увеличатся на 30 евро до 375 евро, а средняя пенсия с полным стажем – на 32,5 евро до 397 евро.