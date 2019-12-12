Китайцы помогут белорусам продавать электроэнергию с БелАЭС

Китайская государственная энергетическая компания Power China и ее дочернее предприятие North China Power Engineering (NCPE) будут помогать Беларуси продавать электроэнергию со строящейся вблизи литовской границы Белорусской АЭС (БелАЭС), сообщает портал lrt.lt.

Отдел расследований общественного вещателя LRT сообщает, что North China Power Engineering“ (NCPE) проводит в жизнь так называемый проект продажи белорусской электроэнергии и соединения сетей, который на самом деле включает в себя 23 проекта.

Под этот проект сетей БелАЭС Беларусь получила кредит в Эксимбанке Китая (банке экспорта-импорта – ред.) Беларуси предоставлено банком 5 млрд долларов.

NCPE в 2013 году приобрела одно из крупнейших в Литве предприятий по проектированию электроэнергетических объектов – находящийся в Каунасе Институт энергосетей.

Китайцам принадлежит контрольный пакет акций, а в правление предприятия входят только граждане Китая.

Литва с начала 2016 года старается убедить страны Евросоюза (ЕС) присоединиться к эмбарго белорусской электроэнергии, однако другие страны Балтии не стали предпринимать такие шаги. Эксперты признают, что электричество с БелАЭС теоретически сможет попадать на общий рынок через Россию и Латвию.

В 2017 году Сейм признал, что БелАЭС является небезопасной и представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и общественного здоровья Литвы. Также принят закон о запрете на приобретение электроэнергии с небезопасных станций.

Беларусь отклоняет претензии Литвы на предмет того, что БелАЭС небезопасна. Минск утверждает, что ядерное топливо для первого реактора станции будет доставлено до конца нынешнего года, а сама АЭС будет введена в эксплуатацию в январе 2020 года.